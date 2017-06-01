Работы начались на 869 из 996 объектов.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, в республике продолжается строительство жилых домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В этом году планируется осуществить капремонт в 146 объектах образования. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей завершен на всех четырех запланированных объектах. Ведется реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей.

Также в республике осуществляется капитальный ремонт объектов культуры. Работы осуществляются на 44 объектах. В рамках капитального ремонта подростковых клубов работы ведутся на 28 объектах из 29 запланированных.

В 2017 году предусмотрен капитальный ремонт 75 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в Казани, Набережных Челны, Нижнекамске, Альметьевске.

Всего под программу капитального ремонта попадут 996 объектов.