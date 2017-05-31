Вместе с Татарстаном в рейтинге также лидируют Чувашия, Москва, Тульская и Калужская области.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума, отметил лидерство Татарстана среди регионов России в рейтинге инвестиционного климата.

«Важно, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы. Такие примеры сегодня показывают Республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульская область, Калужская область. В этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата. Можно их поздравить», — сказал Владимир Путин.

«По оценке международных экспертов за 5 лет Россия продемонстрировала лучшую, по сравнению с другими странами, динамику в совершенствовании предпринимательского климата. Мы сразу на 80 позиций поднялись вверх по известной шкале «Doing Business», — сообщил Президент России.