Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе пресс-тура вместе с журналистами городских, республиканских и федеральных изданий осмотрел озера Светлое и Большое Лебяжье.

На озерах полным ходом идут работы по экореабилитации. В ходе пресс-тура Ильсур Метшин отметил, что все проводимые работы согласованы с экологами. «У нас просто нет права на ошибку. Проект имеет огромное значение для экосистемы Казани. Восстановлением озер мы значительно улучшим общую экологическую ситуацию на территории Большой Казани», - подчеркнул Ильсур Метшин.

Полноценное восстановление уникального природного объекта позволит увеличить водную гладь озер с 4,2 га до 36 га.

Напомним, система озер Лебяжье состояла из четырех озер: Большого, Малого, Светлого и Сухого. Усыхание озер началось еще в 60-х годах прошлого века в связи с тем, что в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер оказался нарушенным.

Решение о спасении озер было принято в 2016 году Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В завершении Ильсур Метшин обратился к Нафисе Мингазовой (заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ) и призвал ее, как эколога, следить за проведением работ, и обо всех отклонениях от проекта сообщать ему, сообщается на официальной странице Ильсура Метшина.