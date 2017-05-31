В Сочи стартовал 48-й турнир открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». В соревнованиях среди шахматистов не старше 14 лет принимает участие и сборная команда Республики Татарстан.

В этом году в «Белой ладье» принимает участие 97 команд из 80 регионов России, а также юные шахматисты из Англии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии. Это рекордное количество участников за всю историю турнира.

В адрес участников соревнований «Белая ладья» направил приветствии Президент России Владимир Путин. «Отрадно, что турнир уверенно развивается, с каждым годом привлекает все больше участников. Вижу в этом яркое свидетельство продолжения легендарных традиций отечественной шахматной школы. Уверен, что «Белая ладья» и впредь будет вносить значимый вклад в поддержку молодых талантов, повышение их спортивной квалификации. Содействовать популяризации шахмат среди молодежи» - говорится в приветствии.