Общая сумма выплаченного долга 5 сотрудниками ООО «Керамика-Маркет» Алексеевского муниципального района составила 91 тысячу рублей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Это результат планомерной работы специальной межведомственной комиссии и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Борьба с работодателями, которые систематически не выплачивают зарплаты своим работникам или производят оплату труда «в конвертах», будет продолжаться.