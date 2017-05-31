ЦСКА в трех матчах полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ не оставил никаких шансов краснодарском клубу «Локомотив-Кубань» - тому самому, который не оставил никаких шансов казанскому УНИКСу в предыдущем раунде.

В противостоянии питерского «Зенита» и «Химок» удача поначалу была на стороне «газпромовцев», но «Химки» дома разгромили «Зенит», а в повторном поединке «Зениту» попросту не свезло – 71:73. 33 очка на счету лидера «химических» Алексея Шведа решили все. Теперь все решится в пятом матче в Питере, но вряд ли кто-то из победивших сумеет навязать борьбу ЦСКА.