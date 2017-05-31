Накануне старта в Казани матчей Мировой лиги-2017 (Казань получила этот турнир из-за отказа организаторов проводить турнир в Сургуте) главные тренеры команды на пресс-конференции поделились своим соображениями о турнире.

Так, Сергей Шляпников, главный тренер сборной России объяснил, почему на турнире не сыграют Алексей Спиридонов и Дмитрий Мусэрский. Алексею было сложно поддерживать форму, так как его клуб слишком рано выбыл в плей-офф чемпионата России, а посему Алексей попросил на него не надеяться. Та же история с Дмитрием Ильиных и Дмитрием Мусэрским. Мусэрский этот год пропускает.

Пламен Константинов, главный тренер сборной Болгарии, с успехом выступивший на пресс-конференции в роли переводчика, рассыпался в комплиментах: «Казань – волейбольный город, я всегда рад возвращаться сюда. Уверен, что турнир будет интересным. Нам важно знать, на каком уровне мы находимся, сравнить себя с другими. Надеюсь на свою команду. Просто играть без требования результата – неправильно».

Главный тренер сборной Франции Лоран Тилли отметил: «Два года мы занимали место в тройке лучших команд мира. В этом голу задача – выйти в финал, несмотря на травмы ведущих игроков».

Главный тренер сборной Аргентины Хулио Веласко поблагодарил Россию за организацию турнира: «Перелет? Мне без разницы. Мы три дня провели в Неаполе, так что все нормально».

Напомним: со 2 по 4 июня Сборная России последовательно сыграет со сборными Болгарии, Аргентины и Франции.