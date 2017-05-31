Курбан Бердыев официально покинул ФК «Ростов». Исполнявший обязанности главного тренера команды Иван Данильянц прокомментировал этот факт следующим образом: «Видимо, условия на следующий год в «Ростове» его не устроили».

В клубе поблагодарили Бердыева за проделанную работу. Сам Бердыев также рассыпался в комплиментах и губернатору, и болельщикам, но выбор сделан. Скорее всего, за Бердыевым из Ростова уедут и его постоянные помощники (вопрос об отъезде Кафанова и Данильянца уже решен), а также ряд футболистов.