В клубе поблагодарили Бердыева за проделанную работу. Сам Бердыев также рассыпался в комплиментах и губернатору, и болельщикам, но выбор сделан. Скорее всего, за Бердыевым из Ростова уедут и его постоянные помощники (вопрос об отъезде Кафанова и Данильянца уже решен), а также ряд футболистов.