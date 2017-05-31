Необычный выпускной случился неделю назад в селе Шумбут Рыбно-Слободского района. В дикую природу, в леса Шумбутского заказника, выпустили две семьи - краснокнижных оленей и маралов. Все они трехлетки и родились в Татарстане. Казанские корреспонденты стали свидетелями столь значимого события.



Леса вокруг села Шумбут по своим природным показателям очень похожи на леса горного Алтая, откуда в 2014 году нынешний управляющий экофермы Альберт Камалиев привез первую партию животных: 24 марала и 17 пятнистых оленей. Перед ним и его сподвижниками стояла непростая задача - сохранить и расширить биоразнообразие животного мира республики и, в частности, видов, занесенных в Красную книгу.

Старый пазик, в котором нас везут, не может одолеть раскисшую после дождя глинистую дорогу. На небольшой горке автобус намертво застревает. Сопровождающему журналистов районному начальству приходится в срочном порядке вызывать на подмогу трактор «Беларусь», который работает неподалеку в заказнике. Пять минут надрывного гудения двигателей, и вот мы уже на сухом участке дороги. Вокруг густые лесные заросли, где заблудиться проще простого.

- Когда мы решали, где организовать экологическую ферму, в первую очередь обращали внимание на схожесть с природой края, в котором проживают маралы и олени, - говорит управляющий КФХ «Дикая ферма» Альберт Камалиев. - Для проживания маралов и оленей пригодны земли высотой от 150 метров над уровнем моря. По всем показателям подходил Шумбутский заказник. Он находится на высоте 190 метров. Почвы здесь песчано-подзолистые, что сводит к минимуму развитие бактерий, которые могут привести к болезням парнокопытных. Достаточно здесь корма - леса смешанные, есть открытые поляны, а главное - водоем.

Прежде чем выкупить животных, Альберт Рафаэлевич со своими единомышленниками изучил опыт разведения маралов и пятнистых оленей в Германии, Чехии, консультировался с ведущими российскими специалистами. Позже вся полученная информация пригодилась - в самый сложный первый год ни один олененок, ни один теленок марала из рожденных уже на территории экофермы не погибли. Работники смогли создать все необходимые условия.

- Маралы - они как дикие утки, которые всегда возвращаются с юга в свои края, - объясняет Альберт Камалиев. - Особенность их разведения такова, что выпущенные в дикую природу животные будут стремиться на свою родину и не приживутся на новом месте. Так что родиться они должны там, где их и будут разводить. Мы содержим животных в условиях, приближенных к природным, чтобы выход в естественную среду обитания прошел наименее болезненно.

Присутствие человека сведено до минимума. Правда, зимой не обходится без подкормки. Тех животных, которые будут жить в природе, также не оставим без внимания, поможем перезимовать.

И вот наш автобус одолел лесную дорогу. Мы в заброшенной деревушке Степановке, которая территориально вошла в состав экофермы. Всюду машины, собрались сельчане, районное руководство. Прибыл даже замминистра Минэкологии РТ. Раскинут концертный шатер, звучит музыка - люди празднуют первый выпуск животных питомника. Правда, все это происходит на достаточном расстоянии от загона для животных.

- Их сейчас нельзя тревожить, чтобы они смогли спокойно покинуть ферму, - предупреждает Альберт Камалиев. - По этой же причине мы проведем вам экскурсию уже после того, как пройдет выпуск.

Располагаемся на безопасном расстоянии. Фотографы и телеоператоры замаскировались под деревьями. Работник фермы настежь открывает высоченные ворота, но животные не торопятся выходить на волю. Пришлось мужчине богатырским свистом взбодрить маралов, и они вместе с оленями наконец-то рванули из загона в сосновый перелесок. Самым последним выскочил, судя по рогам, самец. Марал на несколько мгновений задержался прямо перед операторами, постоял, как бы позируя, показал всем свою стать и мощными прыжками удалился в лес вслед за самочками.

- Сегодня мы выпустили семью оленей в количестве 4 особей, одного самца марала и 7 самочек, 3 из которых находятся на последнем сроке беременности, - говорит Альберт Камалиев. - Отелятся они уже в лесу. Конечно же, мы волнуемся за них, но надеемся, что все пройдет хорошо.

Проводив новых обитателей дикой природы, направляемся в сторону фермы. По словам управляющего, ее территория 450 гектаров. Два больших и два карантинных вольера занимают 50 гектаров земли. В будущем планируют построить еще несколько вольеров. Сейчас на ферме живут 100 особей. В этом году ожидается рождение 20 - 30 телят маралов и оленей. Столько же будет ежегодно завозиться с Алтая. Как объяснил Альберт Камалиев, это необходимо для обновления крови.

Этой осенью экоферма выпустит в леса еще одну партию парнокопытных. И в дальнейшем это будет происходить регулярно дважды в год. Что касается безопасности, управляющий успокоил: волков в лесах нет, с браконьерами разобрались. Проект этот осуществляется при поддержке Минэкологии РТ, все, что необходимо для сохранения выращенных животных, будет сделано.