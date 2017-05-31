С началом теплого сезона в Казани участились кражи велосипедов. Только за май в полицию поступило более трех десятков заявлений о пропаже двухколесного транспорта. Корреспондент «Казанских ведомостей» вместе с участковыми уполномоченными городского Управления МВД России вышла в рейд, чтобы напомнить казанцам о мерах защиты личного имущества.

Особой популярностью велосипед пользуется у подростков, поэтому первым делом вместе с участковыми уполномоченными ОП «Вишневский» УМВД России по городу Казани Линаром Раяновым и Ларисой Сеченко идем в общеобразовательную школу №13 на улице Ахтямова для проведения разъяснительной беседы с учителями учебного заведения, которые в свою очередь расскажут все детям.

- Найти украденный велосипед крайне сложно, потому что злоумышленники чаще всего сдают транспортное средство в ломбард или выставляют на продажу на различных интернет-сайтах, - рассказывает Лариса Сеченко. - Лучший способ защиты личного имущества - не оставлять велосипед без присмотра.

По словам участкового, специальные замки не дают гарантии, что транспортное средство не будет украдено, потому что злоумышленники без особого труда срезают ненадежную защиту в виде тросов, цепочек и так далее.

В конце профилактической беседы участковые раздают учителям школы памятки и листовки о мерах и способах защиты велотранспорта от воров.

Далее отправляемся с полицейскими осматривать территорию района на наличие бесхозных велосипедов.

- Чаще всего люди оставляют без присмотра велосипеды в подъездах домов и у магазинов, - объясняет Линар Раянов. - Так из-за невнимательности и безалаберности людей совершаются преступления, ведь злоумышленник только и ждет, когда хозяин велосипеда потеряет бдительность.

Заходим в одно из общежитий. На входе нас встречает вахтерша:

- У нас есть специальная колясочная, там хранятся все велосипеды и коляски жильцов, в нашем общежитии все в порядке.

Но прямо у лифта мы обнаруживаем множество непристегнутых велосипедов. Узнав номера комнат хозяев велосипедов, идем проводить разъяснительную беседу. Не все жильцы принимали нас дружелюбно:

- Не указывайте, что мне делать. Мой велосипед - где хочу, там и ставлю его, - ответил мужчина средних лет.

Далее идем осматривать подъезды домов на территории микрорайона. Под особым вниманием участковых находятся те места, где ранее уже были совершены кражи велосипедов. В ряде подъездов лестничные площадки битком забиты «двухколесными конями». Найти хозяев сложно - пришлось обходить квартиры. При виде людей в форме, похоже, не каждый сознается, что транспорт его. В таких случаях помогают найти хозяев велосипеда внимательные соседи, которым до всего есть дело.

Стражи порядка провели с каждым рассеянным казанцем профилактическую беседу и вручили листовку о мерах и способах защиты велотранспорта от воров.

Пресс-служба УМВД России по городу Казани настоятельно советует жителям города и республики придерживаться таких правил:

- не оставлять велосипед без присмотра как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами, не доверять присмотр за велосипедом случайным людям;

- использовать сразу несколько защитных устройств и механизмов на велосипеде;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, надо убедиться в их надежности и устойчивости;

- отлучаясь, стараться забирать с собой имеющееся на велосипеде быстросъемное оборудование: велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

- знать серийный номер велосипеда, а при его отсутствии сделать на раме транспортного средства специальную пометку для того, чтобы безошибочно опознать его.

В случае кражи необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию по телефону 02 (020 с мобильного телефона).