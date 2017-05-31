«День подписчика», прошедший в среду в отделении почтовой связи №100 на ул. Сахарова, прибавил к полку наших подписчиков не только верных нам на протяжении многих лет читателей, но и тех, кто впервые откроет для себя газету «Казанские ведомости» в новом полугодии.

Как рассказала руководитель отдела подписки Казанского почтамта Ксения Хамдамова, это отделение стало второй экспериментальной площадкой для проведения «Дня подписчика»: Как рассказала руководитель отдела подписки Казанского почтамта, это отделение стало второй экспериментальной площадкой для проведения «Дня подписчика»: - Подобное мероприятие проходило в середине мая в 133-м почтовом отделении связи, а сегодня мы проводим его еще в одном крупном отделении спального района Казани, надеясь привлечь большее количество подписчиков. Кроме того, каждый пришедший на почту может стать благотворителем и поучаствовать в акции «Дерево добра», оформив подписку на республиканские и центральные издания не только своим родным и близким, но и в адрес детских домов, интернатов для престарелых, инвалидов и других социальных учреждений.

Самые преданные наши читатели, узнав, что можно оформить подписку недалеко от дома, пришли в почтовое отделение пораньше. Одной из первых подписчиков стала Надежда Шульгина: Самые преданные наши читатели, узнав, что можно оформить подписку недалеко от дома, пришли в почтовое отделение пораньше. Одной из первых подписчиков стала - Я выписываю «Казанские ведомости» уже четвертый год. Сегодня подписала и соседку по ее просьбе. Однажды газета случайно попала мне в руки, и с тех пор я нисколько не жалею, что стала ее читательницей. Честно признаюсь: кроме спортивных статей читаю в газете все. Есть и пожелание к редакции - писать больше на тему психологии отношений, например, между молодым поколением и пожилыми. Думаю, многим пенсионерам была бы интересна рубрика «Модные советы», где модельеры подсказывали бы, как нам одеться красиво и недорого. Больше вам подписчиков и успехов в работе!

Каусария Сунгатова призналась, что с «Казанскими ведомостями» дружит давно: призналась, что с «Казанскими ведомостями» дружит давно: - Раньше газету выписывали в организацию, где я работала. Сейчас я пенсионерка и на какое-то время вынуждена была пропустить несколько подписных кампаний, поскольку почтовые ящики в нашем доме были в ужасном состоянии. Недавно нам их поменяли, и теперь я рада присоединиться к армии подписчиков любимой газеты. Больше всего нравится рубрика «Санта-Барбара», а также советы садоводам, гороскоп. Спасибо за расписание электричек и телепрограмму.

Наш постоянный подписчик Ильдус Акбаров рассказал, что является и постоянным участником конкурса «Тайна черного пакета»: Наш постоянный подписчикрассказал, что является и постоянным участником конкурса «Тайна черного пакета»: - Как-то я уже угадывал девять продуктов, был в редакции, получал приз, и все же хочется попасть в «десятку»… Газету читаю три раза в неделю от корки до корки - так у меня складывается более полное представление о жизни города и республики.