Многодетная семья Булюхиных из села Молвино Зеленодольского района Татарстана провела свой выходной день в столице республики вместе с телекомпанией «ТНВ».



Путешествие семьи началось с экскурсии по историческим местам Казани, а затем их ждала «Ривьера», покорение которой началось с колеса обозрения. Завершилась программа выходного дня посещением аквапарка.

В семье Олега и Алсу Булюхиных пятеро родных детей и двое усыновленных. «Огромное спасибо телеканалу «ТНВ», что пригласили нас участвовать в этом проекте. Спасибо «ТНВ» за подарки и, самое главное, за этот день. Наша семья никогда не забудет свой выходной день, проведенный в Казани вместе с «ТНВ», - отметила на прощание Алсу Булюхина, принимая от телеканала подарок. «Чтобы вы всегда были на связи со своими родными», - подчеркнули сотрудники «ТНВ», вручая семье смартфон.

Напомним, главная цель проекта - показать, что настоящее счастье именно в большой семье, а также напомнить татарстанцам об основных ценностях в жизни любого человека. Над реализацией проекта, который завершится в октябре, будет работать весь творческий состав «ТНВ»: во всех программах «Нового века» тема многодетных семей станет главной. Весь период, что будет длиться проект, телеканал организует акцию «Путешествие большой семьи», в ходе которой многодетная семья проведет свой выходной день вместе с «ТНВ». Ее суть - в организации бесплатной поездки большой семьи в выходной день по туристическим местам республики, в места детских развлечений с обязательным бесплатным обедом.

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