В последний день мая в Казани состоялось заседание попечительского совета ФК «Рубин» под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Были подведены итоги сезона и обсуждены вопросы дальнейшего развития ФК «Рубин». Президент РТ поблагодарил Ильсура Метшина за выполнение поставленных перед ним задач на посту президента «Рубина» и утвердил переход управления и финансирования клуба к ГК «ТАИФ».

Президент «Рубина» Ильсур Метшин доложил о достигнутых результатах принятой год назад стратегии развития клуба до 2020 года. В частности, за это время удалось вывести на современный уровень спортивную инфраструктуру «Рубина»: проведен капитальный ремонт базы, состоялась реконструкция поля Kazan Arena, построено новое поле на тренировочной базе клуба. По инициативе болельщиков прошел ребрендинг и обеспечена полная информационная открытость «Рубина». Клуб впервые был представлен в составе исполкома РФС - главного руководящего органа российского футбола. Налажен конструктивный диалог с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александром Чеферином. Впервые в истории клуба были привлечены коммерческие спонсоры из числа федеральных компаний.

Для обеспечения финансового fair play УЕФА привлечена известная аудиторская фирма. И вот была достигнута договоренность, что ГК «ТАИФ» берет на себя полное финансовое управление клубом.

Рустам Минниханов поблагодарил Ильсура Раисовича за работу на посту президента клуба. Тем не менее Ильсур Раисович подал в отставку, и она была принята.

В тот же день принято решение, что новым президентом ФК «Рубин» станет Радик Минтимерович Шаймиев. Член совета директоров «ТАИФ» и генеральный директор ООО «Нира-Экспорт», мастер спорта международного класса Радик Шаймиев был выбран на эту должность единогласно.

Тем временем общественность ждала новостей относительно того, кто же будет главным тренером команды в ближайшем сезоне - Хави Грасия или же другой специалист. Даже люди, слабо интересующиеся футболом, слышали, что всю последнюю неделю идут разговоры о возможном возвращении в Казань Курбана Бердыева.

В связи с этим Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался следующим образом: «С учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба».

Итак, сказано - сделано? Представители «ТАИФ» уже выходили на Курбана Бердыева еще ранней весной, и вроде бы стороны достигли предварительно договоренности.

На момент подписания номера в печать решение по тренеру еще не было принято, но все в предвкушении возвращения Бердыева.