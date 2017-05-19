Нынешнее лето пока не балует нас жаркими днями, и поэтому на даче приятно погреться у костерка или мангала. А на обед мы советуем приготовить рыбку с молодой картошечкой.

Рыбка на углях

Ингредиенты на 4 человека: треска, минтай, хек (по желанию) - 1,5 кг, лук репчатый - 3 шт., морковь свежая - 2 шт., растительное масло для жарки - 3 - 4 ст. ложки, майонез - 3 ст. ложки, соль, перец по вкусу.

Рыбу очистить от плавников, при необходимости выпотрошить и нарезать по 2 куска на порцию. Лук репчатый нарезать тонкими полукольцами, обжарить на растительном масле. Морковь натереть на крупной терке и тоже обжарить. В глубокой миске смешать лук, морковь и сдобрить майонезом. Рыбу поперчить, посолить. Фольгу нарезать на квадраты. На середину листа положить овощную смесь (распределить ее равномерно на все порции), сверху - кусок рыбы, фольгу собрать в конверт.

Обжарить рыбку на решетке над раскаленными углями по 15 минут с каждой стороны. На гарнир подавать молодой отварной картофель со свежим укропчиком.

Овощной шашлык

Ингредиенты: кабачок - 1 шт., перец болгарский - 1 шт., помидоры черри - 1 упаковка, полуотваренный картофель в мундире - 4 шт.

Для соуса: сметана - 100 г, соевый соус - 2 ст. ложки, чеснок - 2 дольки, свежая кинза - 1 пучок.

Кабачок нарезать на кружки, примерно в палец толщиной. Перец очистить от семенной коробочки и нарезать на крупные лепестки, картофель нарезать так же, как кабачок. На шпажки нанизать все овощи поочередно. Сметану смешать с соевым соусом, измельченным чесноком и нарезанной кинзой. Овощи обжарить на мангале до румяного состояния. Подавать со сметанным соусом.

Приятного аппетита!