4 и 5 июня в Казани пройдет праздник «Духов день в Суконной слободе».

По информации мэрии города, праздничные площадки будут организованы на территории храма в честь Сошествия Святого Духа, расположенного по ул. Туфана Миннуллина, 21, и возле театра кукол «Экият».

В храме в честь Сошествия Святого Духа литургия начнется в воскресенье, 4 июня, в 8.30 и в понедельник, 5 июня, в 8 утра. По окончании службы у театра кукол «Экият» начнутся народные гулянья. Гостей праздника ждут лекторий и фотовыставка, мастер-классы по традиционным суконным ремеслам - ткачество, создание текстильной куклы, история и практика создания русского костюма Казанской губернии, набойка по ткани.

Два дня для посетителей будет работать ярмарка, а после вечерней службы в 18.30 пройдут концерты ансамблей духовной, фольклорной музыки и современных этно-фьюжн команд. Мероприятие проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана при поддержке мэрии города. В случае непогоды праздник отменен не будет, сообщают организаторы.