В Приволжском районе Казани в микрорайоне М-14 прошло торжественное заселение очередного дома, построенного по программе социальной ипотеки. 255-квартирный 18-этажный дом №17 по улице Андрея Адо стал третьим по счету домом, сданным в данном микрорайоне.

Заказчиком строительства дома выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

С приветственным словом к новоселам обратились представители Минстроя РТ, ГЖФ и администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Так, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев заверил жильцов, что уже к сентябрю подъездная дорога к микрорайону будет расширена и по ней пустят маршрутный автобус.

- Сейчас есть вопросы по ширине дороги: она не соответствует тому, чтобы по ней проезжал автобус. По этому вопросу поручения Президентом даны, и дорога будет расширяться. Пока же пускать по ней маршрутный автобус опасно - могут быть аварийные ситуации, а этого допускать нельзя. Что касается самого сданного дома, то он хорошего качества, - подчеркнул замминистра.

Кроме этого, в микрорайоне М-14 будет решаться вопрос строительства образовательных учреждений, таких как школа. Детский сад в микрорайоне был возведен даже раньше, чем сами соципотечные дома, и, по данным Минстроя РТ, садик уже заполнен детьми.

Новоселы Данис и Гузель Багавиевы, получив новую жилплощадь, стали подумывать о расширении семьи. «Мы очень рады, что в Татарстане существует такая программа, как социальная ипотека. И хотим выразить огромную благодарность нашему Президенту Рустаму Нургалиевичу за предоставленную для бюджетников возможность получить свое жилье. Квартира есть, теперь можно и ребенка заводить», - говорят супруги.

Вместе с представителями минстроя, ГЖФ и администрации района жильцы осмотрели свои новые квартиры. В доме установлена система удаленного считывания показаний счетчиков на воду, отопление и электричество. Кроме того, в каждой квартире имеется отдельный пожарный рукав.

По словам замглавы Минстроя РТ, в микрорайоне М-14 планируется начать строительство второй очереди жилых домов, в число которых может войти и арендное жилье. Точное количество домов и их площадь будут определены после того, как проекты пройдут необходимые экспертизы. В данный момент к сдаче готовится последний - четвертый - соципотечный дом первой очереди данного микрорайона.