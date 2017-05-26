Хоровая капелла мальчиков при Доме пионеров Кировского района Казани стала отправной точкой создания уникального музыкального учебного хорового заведения. В нем возрождались традиции певческого искусства, а дети получали не только музыкальное образование, но и изучали общеобразовательные предметы. К сожалению, сейчас такое образование в стенах одного учреждения ученики получить уже не могут.



В сентябре 1982 года была открыта детская музыкальная школа №12. В 1984 году школа переехала в старое здание бывшего Михайловского училища для детей-сирот в Тукаевском переулке. С 1992 года на базе ДМШ №12 начала функционировать Казанская музыкально-хоровая гимназия мальчиков (МХГМ), целью которой стало возрождение традиций мальчикового певческого искусства на основе классического хорового образования. Уникальное учреждение, в стенах которого были объединены общеобразовательный и музыкальный цикл, имело большую популярность в Казани и за пределами Татарстана.

Но в 2006 году образовательный эксперимент прекратил существование. Казанская музыкально-хоровая гимназия перепрофилировалась в детскую музыкально-хоровую школу, переехав в здание средней общеобразовательной школы №82. О том, чем сегодня живет детская музыкально-хоровая школа, в интервью «Казанским ведомостям» рассказал ее директор Евгений Кубышкин.

- Евгений Валентинович, как я понимаю, жить на подселении у средней общеобразовательной школы - это не то, чего хотелось бы вашему коллективу и ученикам. Есть желание возродить музыкально-хоровую гимназию?

- Да, и на то есть весомые причины. Поверьте, это было единственное на весь Татарстан учреждение с единой системой преподавания музыки и общеобразовательных предметов. Расписание занятий выглядело примерно так: математика, сольфеджио, русский язык, хоровые занятия и тому подобное. Параллель была выстроена с 1-го по 11-й класс.

- Что было в приоритете - музыка или обычные уроки?

- Был выработан единый комплекс преподавания. Дети получали полный объем знаний по общеобразовательным предметам и параллельно изучали музыку. Гимназия давала разностороннее образование, ребенок находился в ее стенах с утра до вечера. На выходе наши учащиеся получали аттестаты о среднем образовании и музыкальном образовании. Немало было выпускников, которые поступали после в училища, консерватории и иные высшие учебные заведения, продолжая профессионально расти в этом направлении.

У нас хотели учиться, и наборы в первые классы проводились строго. В первую очередь смотрели, есть ли у ребенка любовь к музыке, творчеству. Приезжали учиться со всего города и ближайших к Казани районов. Да я и сам выпускник этой школы.

Повторюсь, аналогов этому учебному заведению в республике не было. Есть подобные образовательные учреждения в России, которые работают успешно, но у нас сейчас таких школ нет. В 2006 году школу закрыли, мотивируя тем, что здание нерентабельное и ветхое. Это было уникальное заведение российского уровня. Таких учреждений по стране единицы.

- Что мешает возродить эту школу сейчас?

- Ничего не мешает, необходима только заинтересованность городских властей в возрождении данного учреждения. В этой школе был создан специальный микроклимат для творческого развития ребенка. Наши дети не рассматривались как единицы в общем классе, они были, да и сейчас остаются для преподавателей индивидуальными личностями. Не поверите, в гимназии пели все без исключения! Все 186 учеников.

- Есть ли у вас знаменитые выпускники?

- Да, и их немало. Среди них Алексей Тихомиров - обладатель великолепного баса, ведущий солист московского театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России, Айрат Кашаев - руководитель и дирижер симфонического оркестра всероссийского образовательного форума «Таврида», художественный руководитель музыкальной академической ассамблеи молодых композиторов, музыковедов, музыкантов «Эхо Тавриды» и другие.

- Вернемся к дням нынешним. Как в вашу школу приходят дети? Есть специальный отбор?

- Нет, сейчас никакого отбора не существует. Так как мы располагаемся на базе средней школы №82, основной состав - это учащиеся. Берем всех желающих, потому как район не лидер демографического роста, детей здесь мало. Но вот что удивительно. Берем ребенка без каких-либо музыкальных данных, и через каких-то полгода-год он начинает показывать удивительные результаты. Даже родители пребывают в приятном шоке от успехов своего чада. Без ложной скромности считаю: это заслуга наших талантливых педагогов. Это им удается «вытащить» из ребенка его глубоко спрятанные способности, а затем развить их. Приходит к нам ученик в 6 лет, а в 8 он уже лауреат нескольких десятков конкурсов. Можете себе представить, какой скачок в развитии получается?

- Что же за секрет у вашей школы?

- Повторюсь, это преподавательский талант наших учителей, традиции образования, заложенные еще со времен прежних руководителей - Ильдуса Алмазова, Ирины Ковалевой, Зульфии Каримовой. К нам приезжают ученики из Пестрецов, Лаишевского района, не говоря уже о Кировском, Авиастроительном и других районах Казани. Родители и их дети готовы преодолеть немалые расстояния, чтобы получить достойное образование. Но главный секрет наших педагогов - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Мы считаем, что нельзя всех учить по одному лекалу. У каждого ребенка есть сильная струна, которую и надо развивать. В нашей школе дети не только обучаются музыке, игре на музыкальных инструментах. Они обязательно участвуют в различных концертах, с первого года обучения начинают понимать, что такое сцена, по-хорошему заражаются ею, зрительским вниманием. Все это дает положительный заряд, толчок в обучении.

- Получается, все учащиеся выступают и участвуют в конкурсах?

- Выступают, но принимают участие в конкурсах только те, кто стремится к этому и делает все для победы. Так называемые конкурсные дети - это лицо школы, они представляют ее во многих российских городах, за рубежом, выступают, занимают призовые места. Благодаря этим детям, их победам наша школа приобретает известность. Наши учащиеся выступают не только в Казани, но и в других городах России. Это лидеры. Но за победами стоит огромный труд, большая подготовка, причем не только конкурсантов, но и их родителей. Порой нервы сдают, они заявляют, что сходят с дистанции. Но утром следующего дня звонят и говорят, что продолжат заниматься и уходить из школы передумали.

- С какого возраста вы принимаете детей в музыкальную школу?

- До этого года принимали с 6 лет, но недавно изменили возрастную шкалу. Посоветовавшись с педагогами, пришли к общему мнению, что можно заниматься с детьми и помладше. Вот у меня сейчас самому маленькому 4,5 года. У других преподавателей есть ученики, которые пришли заниматься в 3,5 года.

- Для чего это нужно таким малышам?

- Давно доказано, что ребенок воспринимает мир сильнее, ярче именно в раннем возрасте. И музыку в том числе. Но, повторюсь, необходим индивидуальный подход. Есть такие малыши, которые раньше начинают петь, чем говорить. Почему бы с ними не проводить вокальные упражнения? Вреда от этого точно не будет. Чем раньше ребенок будет постигать музыку, изучать музыкальные инструменты, тем больше у него потенциал в будущем. Сейчас у нас несколько младших групп: 3,5 - 4,5 года, 4,5 года - 5 лет, от 5 до 6 лет.

- Были ли в директорской деятельности случаи, когда вы, узнав об успехах выпускника, воскликнули: «Ух ты! Вот дает!»?

- Интересный вопрос. Конечно, были, и не раз. Мне вспомнилась наша выпускница Валерия Голубева. Она поступила в ГИТИС на актерский факультет, попала в президентскую программу, Татарстан оплачивает ей обучение. И вот после года обучения Валерия просто летела по коридору нашей школы, чтобы обнять свою учительницу Анжелику Викторовну Горностаеву. Это надо было видеть! Буря эмоций, выражение благодарности человеку, который, можно сказать, дал путевку в будущее, помог определиться с профессией. Талантливая ученица талантливого педагога.

- Для чего нужны занятия музыкой детям?

- Если говорить о физической подготовке, то обучение хоровому пению, игре на музыкальных инструментах по тяжести можно сопоставить со спортивными упражнениями. Чтобы был мощный и красивый вокал, необходимы хорошо развитые легкие. Для игры на аккордеоне, баяне, скрипке требуются крепкие пальцы, руки. Совместно с музыкальными занятиями мы проводим необходимые физические упражнения. Кстати, в классы аккордеона, баяна и гармони мы не берем девочек. Слишком тяжелые для них инструменты. И если спорт дает только силу и физическое развитие, то музыка дает эстетическое воспитание. Не мной доказано - учащиеся музыкальных школ делают успехи в точных науках, они хорошо усваивают химию, физику и прочие предметы.

- Что может поднять ваше настроение?

- Осознание того, что дети не замыкаются внутри школы, а растекаются по всей стране. Сейчас соцсети дают возможность невольно проследить географию перемещения учеников, их участие в конкурсах, концертах и прочие выступления. Как только наступают выходные, я начинаю получать фото- и видеоотчеты от детей и их родителей, в которых они рассказывают и показывают, как загораются их звездочки.