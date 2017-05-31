В нашем регионе лето не торопится полноценно властвовать, а штормовое предупреждение услышим еще не раз - такие прогнозы прозвучали от представителя Управления Гидрометцентра РТ на встрече с журналистами ИА «Татар-информ».



Главный вопрос, интересовавший журналистов и конечно же всех жителей Казани: будет ли ураган, подобный тому, что бушевал на этой неделе в Москве и Подмосковье? Тем более 31 мая в соцсетях и с помощью мобильной связи распространялись сообщения о предстоящем урагане, а ряд СМИ поспешили напугать своих читателей, что в Казани буря будет посильнее, чем в Первопрестольной.

- Я бы не советовал на слово верить разным изданиям и поддаваться панике, - заявил начальник Гидрометцентра УГМС РТ Феликс Гоголь. - Лучше всего обратиться на официальные сайты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ и МЧС РТ. Только у нашего управления есть прерогатива публиковать предупреждения об ухудшении погодных условий и штормовое предупреждение. В свою очередь эту информацию мы передаем в МЧС РТ, органам власти. Что касается предполагаемого урагана, то его мы не ждем, хотя штормовое предупреждение не отменяем.

По словам начальника Гидрометцентра, в ближайшие дни погодные условия будут ухудшаться: дождь, местами сильный, ветер порывистый до 23 метров в секунду. Ночи холодные - от 4 до 9 градусов тепла, днем прохладно - не более 14 градусов тепла. В воскресенье поездку на пикник придется отложить - температура днем 8 - 13 градусов, дождь, местами грозы и сильный порывистый ветер.

Феликс Гоголь отметил, что всем организациям и предприятиям сферы строительства, энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ необходимо подготовиться к ухудшению погодных условий. Требуется вовремя убрать сухие и старые деревья, проверить надежность креплений рекламных щитов, строительных лесов, башенных кранов, подъемных механизмов и так далее. Словом, действовать на опережение, чтобы предотвратить несчастные случаи.

2 июня синоптики прогнозируют в Татарстане облачную погоду с небольшими прояснениями. В большинстве районов республики пройдут дожди, ночью местами сильные, возможны грозы, град. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами шквалистые усиления до 18 - 23 м/с. Ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 16 до 21.

3 июня погода без существенных изменений: облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура ночью от 3 до 8 тепла, днем воздух не нагреется выше 14 градусов.