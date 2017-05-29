1 июня в Детской республиканской клинической больнице прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Для ребят устроили настоящую сказку с интересной концертной программой и подарками.

Вся территория больницы была украшена шарами, здесь звучали веселые детские песни и торжественные слова. Праздник начался с открытия спортивной площадки для игры в баскетбол. Когда ведущий привел туда ребят, они хором и громко крикнули: «Ура!»

Поздравить детей приехали заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева, учредитель благотворительного фонда поддержки молодого поколения и социальных инициатив «Благодарение», депутат Госсовета РТ Ирек Салихов и многие другие. В адрес маленьких пациентов, их родителей, врачей звучали душевные пожелания и слова поддержки. С приветственным словом к собравшимся обратился и главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев: - Дорогие гости, дети, родители! Здесь с нами сейчас те, кто неравнодушен. Мы сегодня планируем посетить все наши отделения, поздравить каждого ребенка. На данный момент в больнице находятся 986 детей. Они проходят лечение. Мы счастливы, что у нас такая большая команда, здесь много друзей нашей клиники. А спортивная площадка дает нам возможность не только лечиться, но и формировать свой досуг. Спасибо всем огромное от нашего большого коллектива ДРКБ.

Далее гости мероприятия направились на посадку рябиновой аллеи. Это дерево выбрано не случайно: рябина испокон веков считается символом плодородия и благополучия.

- Посадили вот рябину, обещаем каждый раз, когда будем приезжать в больницу, поливать и ухаживать за ней. Открытие спортивной площадки - очень важное событие. Дочка уже сказала, что будет там играть, мяч забрасывать, - рассказала мама маленькой пациентки Рании Айгуль Хайдарова.

Потом началась концертная программа. Не самые лучшие погодные условия не помешали ребятам вдоволь насладиться танцами и пением таких же юных артистов. Перед пациентами ДРКБ выступили победители фестиваля «Созвездие - Йолдызлык». Зрители подпевали и пританцовывали. Главное то, что дети сумели по-настоящему отключиться от больничных будней.

Однако посетить концерт смогли не все. Поэтому гости праздника со сладостями направились в отделения больницы, чтобы порадовать каждого ребенка. «Казанские ведомости» не остались в стороне. Редакция газеты в лице начальника отдела рекламы Лилии Харисовой и начальника подписки и реализации Дании Абдулловны привезли для маленьких пациентов памперсы и влажные салфетки. Представители нашей редакции со сладкими подарками побывали у ребят из пульмонологического, кардиологического и педиатрического отделений.

Некоторым маленьким пациентам приходится недели, а то и месяцы проводить в больнице. Они с большой радостью встречали гостей. К примеру, 14-летней Камилле, страдающей от ревматоидного артрита, приходится лечиться каждый месяц по пять дней. В том же кардиологическом отделении лежит полуторагодовалая Азиля. У нее заболевание суставов. В пульмонологическом отделении лечение проходит годовалая девочка с пороком сердца и патологией легких, в больнице она уже месяц. На долю всех этих маленьких пациентов выпали тяжелые испытания, поэтому так важно дарить им радость, положительные эмоции и помогать в силу возможностей.

Кстати, вечером юных пациентов ждал еще один сюрприз. Музыканты казанского камерного оркестра La Primavera под управлением Рустема Абязова выступили в «Доме Роналда Макдоналда».

- В нашей афише всегда есть место для благотворительных концертов. Я рад, если мы сможем сделать чью-то жизнь чуточку легче, - отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.