В Международный день защиты детей в Казани открылась новая спортивная площадка для пациентов детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), сообщает ИА «Татар-информ».

Для гостей, юных пациентов и их родителей организовали праздничный концерт. На импровизированной сцене выступили участники фестивального движения «Созвездие–Йолдызлык», лучшие творческие коллективы республики, лауреаты конкурсов детского эстрадного искусства. В гости к малышам пришли популярные герои мультфильмов. Пациенты отделения онкогематологии стали участниками фотовыставки «Жизнь продолжается», а также состоялось награждение победителей конкурса рисунков на асфальте. Гости вместе с юными пациентами и их родителями высадили рябиновую аллею.

В приветственной речи секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева напомнила, что несколько дней назад Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Десятилетия детства. По ее мнению, это значит, что все важные проблемы, связанные с подрастающим поколением, будут решены.

«В прошлом году наш фонд "Благодарение" заключил договор стратегического сотрудничества с ДРКБ. Уже реализовано немало важных проектов. Думаю, что в дальнейшем эта работа продолжится. Защита детей – не просто благое деяние, но и наша обязанность», – отметил учредитель фонда «Благодарение» депутат Госсовета РТ Ирек Салихов. Также он передал руководству ДРКБ сертификат на покупку медицинского оборудования.

Всего на лечении в ДРКБ сейчас находятся около тысячи маленьких пациентов. Для многих из них больница с рождения стала вторым домом, ведь в силу недуга ребята вынуждены находиться на лечении долгие месяцы, а порой и годы. Развитая социальная инфраструктура, современное оборудование и доброжелательные врачи – все это в комплексе способствует эффективному лечению и реабилитации.

В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства министерств и ведомств республики, депутаты Государственного Совета РТ и Казанской городской Думы, спортсмены и деятели искусств.