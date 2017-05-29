Однако в республике сохранится неблагоприятная погода.

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» опроверг распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о надвигающемся на Татарстан урагане.

По словам Феликса Гоголя, в Татарстане сохранится неблагоприятная погода. Несмотря на то, что сегодня столбики термометров поднялись до 21 градуса, ночью будет уже около +7. Спикер отметил, что пока летних температур в республике не ожидается. Также Начальник Гидрометцентра РТ опроверг информацию о надвигающемся на Татарстан урагане.