В Доме дружбы народов Татарстана сегодня состоялся День правовой помощи населению, посвященный, в том числе и Международному дню защиты детей. На вопросы граждан отвечали специалисты из 24 министерств и ведомств республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Инициатором мероприятия, бесплатного для населения, выступила Гузель Удачина, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр юстиции РТ Лариса Глухова и заместитель прокурора РТ Олег Даминов.



«Это уникальная площадка. Придя сегодня сюда, человек может не просто получить консультацию, он может получить решение своего вопроса по существу. Здесь сегодня собрались представители всех ведомств, которые могут в случае, если право нарушено, принять меры по его восстановлению. Я думаю, это практика принята и востребована прежде всего нашими гражданами. И это мероприятие не для галочки, а для того, чтобы реально предоставить людям возможность получить эффективную, оперативную, высококвалифицированную, бесплатную юридическую помощь», – отметила Гузель Удачина.



В свою очередь министр юстиции РТ Лариса Глухова подчеркнула, что консультации по правовым вопросам в ее ведомстве проводятся регулярно с участием федеральных адвокатов и представителями нотариальной палаты. Наиболее популярны у населения как раз «детские» вопросы, всплывающие при расторжении брака, при взыскании алиментов, вопросы по вступлению в наследство и по потере кормильца.



Между тем Василь Шайхразиев выразил желание, чтобы подобная работа с население проходила в республике круглый год, чтобы люди, в случае необходимости, знали куда пойти и к кому обратиться со своими вопросами.

«1 июня – это Международный день детей, и я бы хотел прежде всего поздравить всех наших детей и пожелать им быть здоровыми и успешными. Наша общая задача – сделать детство детей счастливым», – отметил вице-премьер РТ.