1 и 2 июня в Казани закроется проезжая часть по ул. Нариманова, сообщается на сайте мэрии Казани. Проезд будет закрыт с 21.00 до 6.00 на участке от улицы Татарстан до Чернышевского.
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