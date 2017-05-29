Продажа алкогольной продукции будет запрещена 18, 22, 24 и 28 июня.

В Казани в период Кубка конфедерации будет ограничена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ. Согласно документу, 18, 22, 24 и 28 июня в столице РТ будет запрещена продажа алкоголя на объектах розничной торговли (магазины, ларьки, павильоны), не отнесенных к типу «ресторан», за исключением пива и пивных напитков в розлив.

Также ограничения коснутся и самого употребления алкоголя. В период проведения Кубка конфедераций запрещено употреблять алкоголь около стадиона Kazan Arena, ж/д вокзалов «Казань-1», «Казань-2» и аэропорта «Казань». Напомним, что футбольный турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.