Краснова Елена, 15 лет (15.04.2002), срочный сбор 1 384 000 руб.
Обращаемся с просьбой о помощи. Нашей дочери Елене поставили страшный диагноз - киста шишковидной железы, увеличение размеров гипофиза, патологические изменения медиальной прямой мышцы глаза. Закрылся глаз. Клиника Германии, проанализировав заключения российских врачей, готова принять и оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Нашей семье одной не справиться.
Реквизиты: карта Сбербанка 5336 6900 2873 0317 на имя Елены Романовны.
Контактный телефон 8 917 283 18 47 - Роман Краснов (папа).
Просим помочь неравнодушных.
Роман Краснов, папа
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