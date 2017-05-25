Овен

Постарайтесь обязательно завершить главное дело этой недели - не исключено, что другой возможности больше не будет. По иным проблемам придется обратиться к специалистам или воспользоваться помощью своих друзей. Будьте внимательны к мелочам.

Телец

Не исключено сильное негативное влияние на вас кого-то из вашего дальнего окружения. Старайтесь быть в курсе всех дел на работе и дома, чтобы вовремя среагировать на возможные изменения, проконтролировать их и сделать правильные для себя выводы.

Близнецы

Важными служебными делами следует заняться в первой половине рабочей недели. Не исключены небольшие финансовые проблемы. Вполне вероятно, откроется давний обман. Ситуация с финансами и в семье выправится только к концу рабочей пятидневки.

Рак

Многие дела этой недели вам удастся закончить без особого труда. Однако не исключены непредвиденные обстоятельства, которые могут вам и помешать. В этом случае поступайте так, как лучше только для вас. В выходные не исключены приятные новости.

Лев

На первый план на этой неделе выйдут вопросы взаимоотношений с любимым. В результате вы отложите все дела на работе и полностью погрузитесь в романтическое настроение. У родителей не исключены проблемы с детьми, проверяйте всю информацию о них.

Дева

Не стоит доверять информации, которая поступит вам от друзей, хотя этот ваш шаг может вызвать их недовольство и приведет к натянутым отношениям. Те люди, которые к вам были настроены не очень дружелюбно, наоборот, неожиданно поддержат вас. Не исключен возврат долга.

Весы

Чтобы не разочаровать близких и коллег, не обещайте больше того, что можете реально сейчас сделать. Будет лучше, если часть дел вы переложите на плечи человека, которому полностью доверяете и который вас выручал. Возможна размолвка с любимым, но примирение будет скорым.

Скорпион

Наконец-то закончится трудный период на работе, но это при условии, что вы сможете выполнить все свои обязательства и договоренности. События далекого прошлого напомнят о себе поздним звонком или неожиданной встречей на улице чужого города в середине недели.

Стрелец

Не исключено, что какие-то новости или события нарушат покой в вашем доме. Это последствия вмешательства в семейные дела человека, который постоянно лезет не в свои дела. Как результат - испорченное настроение у всех. А вот финансовые дела вас порадуют.

Козерог

Материальные вопросы семьи удастся успешно решить. Не исключены новые перспективы на работе. Появится необходимость принятия ответственного решения вашими родителями, от которого будет зависеть и ваша судьба. Но прежде вам откроется чужой обман.

Водолей

Пришла пора помириться с человеком, с которым вы были в давней ссоре. Причем первый шаг должны сделать именно вы. Положение на работе сейчас таково, что вы можете диктовать свои условия, чтобы привлечь на свою сторону коллег в разрешении противоречивой ситуации.

Рыбы

На работе неизбежны непродуманные шаги, о которых вы вскоре пожалеете. Следите за своим эмоциональным состоянием и чувствами, не давайте им преобладать над разумом. Попробуйте навсегда освободиться от старого и давно ненужного в своей жизни.