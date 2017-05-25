Мой отец Мирон Трофимович Кольцов, 1888 года рождения, был родом из деревни Передние Бокаши Мариинско-Посадского района Чувашии. С двадцатилетнего возраста в течение 11 лет он служил в рядах царской армии, был физически развитым и сильным человеком. С детства отец советовал мне заниматься спортом, не бояться трудностей, всегда быть смелым.

Помню, как в шестилетнем возрасте я самовольно ушел кататься на лыжах, но забыл взять рукавицы и обморозил пальцы обеих рук. Когда вернулся домой, мать сразу сообщила все отцу. Он быстро принес в большой чашке холодный керосин и велел мне держать в нем руки. По мере повышения температуры керосина мои пальцы благополучно приняли естественный вид. Отец рассказал, что таким способом лечил в армии обмороженные конечности солдат. Я продолжал кататься на лыжах, но уже не забывал дома рукавицы. А с 4-го класса стал постоянно участвовать в лыжных соревнованиях.

Однажды я набрался смелости и спросил у отца: «Почему вы дали мне такое редкое имя - Альберт? В нашей деревне такое имя только у меня». Папа, внимательно посмотрев на меня, не спеша начал рассказывать: «В тот ноябрьский день наша рота отступала, и меня ранило в обе ноги. Я лежал под деревом, истекая кровью. Вдруг вижу - в мою сторону быстрым шагом направляется немецкий солдат. Он приблизился ко мне вплотную и сказал по-русски: «Вы ранены». Я кивнул головой, а сам думаю, что он будет со мной делать. Солдат осмотрел мои раны, открыл свою походную аптечку и спросил, как меня зовут. Я ответил и спросил, как зовут его. Он сказал, что его зовут Альберт, его семья проживала в

России, дед был фабрикантом в Петрограде. В прошлом году Альберт приехал в Германию в гости, и его призвали в ряды немецкой армии. Вот так наш человек невольно стал немецким солдатом. Альберт перебинтовал мои раны, и я в знак благодарности сказал ему: «Если благополучно вернусь домой и у меня будут дети, одного из своих сыновей обязательно назову Альбертом». Немецкий солдат был доволен этим решением и поспешил к своим. Вечером меня подобрали на санитарной повозке, и после лечения в госпитале я вернулся домой».

Мне все-таки хотелось услышать эту историю до конца, ведь у меня было три старших брата, но именно я носил имя Альберт. На это отец, чуть подумав, сказал: «Мы с твоей мамой были еще молодыми и надеялись, что у нас появится четвертый сын. Он станет нашей опорой во всем и будет носить это достойное имя».

Еще никогда не забуду, как весной 1957 года я чуть не утонул в реке Аниш. Сельчане спасли меня, вытащив с глубины более 3 метров. Весь мокрый, я шел домой босиком по весенней грязи и снегу более километра. Отец, узнав, что со мной произошло, велел мне немедленно раздеться и начал старательно обтирать мое тело теплой водкой, а потом сказал отдыхать на печке. Наутро я очень хорошо себя чувствовал, словно и не было вчерашнего происшествия.

Но через месяц я серьезно заболел гриппом. Отец повез меня в районную больницу, где знакомая женщина-врач приняла нас. Когда папа попросил ее выписать лекарства, она резко попросила меня покинуть кабинет. Перегородки в больнице были очень тонкие, из фанеры, и мне был слышен весь разговор. Врач сказала: «Нет необходимости выписывать ему лекарства и тратить деньги. Сегодня или завтра он умрет...» Но отец настоял, и доктор выписала мне два лекарства. Когда я выздоровел, мама сказала мне: «Отец тебя спас, ты будешь жить долго».

Мой папа хорошо знал практическую сторону жизни, и это спасло меня от многих несчастных случаев и помогло стать здоровым и сильным человеком. Я продолжаю заниматься спортом по совету отца, в течение 20 сезонов принимаю участие в соревнованиях «Лыжня России» в Лаишевском районе. Неоднократно занимал призовые места и получал от руководства района памятные призы.