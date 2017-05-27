В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 31 мая Всемирным днем без табака.



Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают его, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака.

За последние 20 лет доля курильщиков в России увеличилась на 440 тысяч человек. Это происходит в первую очередь за счет молодежи - 80% мужчин и 50% женщин начинают курить в подростковом возрасте. Средний возраст начинающего курильщика - около 13 лет.

С 2014 года оказание медицинской помощи по отказу от курения (включая квалифицированную консультацию и лечение) осуществляется в специально организованных кабинетах на базе Республиканского наркологического диспансера и его филиалов в крупных городах республики. Прием ведется на бесплатной основе.

По вопросам избавления от никотиновой зависимости татарстанцы могут обратиться в кабинеты медицинской профилактики и кабинеты отказа от курения, расположенные на базе поликлиник по месту жительства. Специалисты по профилактической медицине дадут рекомендации или направление к врачу-наркологу для получения специализированной помощи, сообщается на сайте Минздрава РТ. Кроме того, в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» работает телефон доверия 8 (843) 272-19-82.