27 мая начался священный для мусульман месяц Рамадан. С этого дня до 24 июня верующие будут держать уразу. Однако важно внимательно отнестись к ограничениям, чтобы не навредить здоровью и пребывать в хорошей физической форме. Как это сделать, журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



Прежде всего спикеры отметили, по каким причинам мусульманин может не соблюдать пост. Это путешествие или болезнь. На второй момент они обратили особое внимание. Статистика показала, что в Татарстане в месяц Рамадан в 2015 и 2016 годах смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний возрастала. Такие данные, естественно, не могли не насторожить. В первую очередь сами люди должны задуматься о себе и своем состоянии. Следовать посту разрешено только здоровому человеку, в противном случае возможны опасные последствия.

- Я всегда говорю верующим: «Заболели - идите к врачу». Доктор решит, можно вам держать пост или нет. Многие думают, что пост - это самоистязание, мучение. Ни в коем случае. Сам по себе метод держания поста по мусульманским традициям никакого вреда здоровью не наносит. Я с 15 лет держу пост, знаю практически все его тонкости. С утра, перед утренним намазом, я стараюсь пить много воды и советую это другим. Человек должен нормировать ту часть дня, когда он кушает. После вечерней молитвы нельзя резко наедаться. Это давно уже в религии прописано. После того как человек продержал пост, ему необходимо попить воды и поесть немного еды - финики, изюм или другие сухофрукты.

Вот это малое количество пищи, можно сказать, готовит нас к употреблению большего количества еды. Но это не значит, что нужно объедаться так, что из-за стола будет трудно встать. Желудок должен быть полупустым, - рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Валиуллин.

Далее слово взяли представители медицины. Они подчеркнули, что в этом году Рамадан приходится на очень длинный световой день.

- Нашим верующим тяжелее переносить этот месяц, потому что световой день составляет 17 - 17,5 часа. Это примерно на 3,5 часа больше, чем в тех же Арабских Эмиратах. Не рекомендуется поститься тем, кто в течение года перенес инфаркт миокарда, кому была проведена операция шунтирования на сердце, стентирования, а также людям с тяжелой формой гипертонии и сердечной недостаточностью тяжелой степени. Им мы настоятельно советуем не держать пост. Эти больные должны регулярно принимать лекарства, запивать их водой. В Татарстане в 2015 - 2016 годах в месяц Рамадан смертность населения была немного увеличена. Поэтому советы медиков важно принимать адекватно и относиться к своему здоровью ответственно, - добавил главный кардиолог МЗ РТ Альберт Галявич.

Поддержал его врач-эндоско-пист университетской клиники «Казань» Айрат Зиятдинов:

- Даже Авиценна сказал, что доктор лечит сначала языком, словами, а потом только лекарствами. К каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Я сам уже 13 лет держу пост. Понимаю, что запретами не достичь желаемого результата. Для верующего человека это приказ Всевышнего, и он так или иначе захочет этот пост держать. Поэтому важно разъяснять пациенту, какие осложнения могут возникнуть. К сожалению, у нас люди, даже имея заболевание, не обращаются к врачам. Объясняют это отсутствием времени. Но это неправильный подход.

Вот, например, человек минимум на две недели уходит в отпуск. В первый же день он планирует поездку в Турцию или еще куда-то. Так почему этот первый день отпуска он не использует для медицинского обследования? Почему люди на осмотр машины готовы потратить десятки тысяч рублей, а на себя жалеют время и деньги? Когда человек начинает задумываться о посте в последний момент, естественно, возможны проблемы, если вчера целый день кушал, а сегодня ограничивает себя. Представьте, желудок вчера в это время выделял соляную кислоту, поджелудочная железа - ферменты, а сегодня… Это все окажет агрессивное воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта. Для соблюдения поста требуется физическая и духовная подготовка.

Что касается советов для здоровых мусульман, решивших соблюдать пост, то медики отметили простое и важное правило - не набрасываться на еду. Резкая смена рациона, резкий переход на большое количество еды могут привести к сердечной недостаточности. Даже у здорового человека при переедании возникает огромная нагрузка на сердце. Еще один важный момент: существует определенный объем веществ, которые необходимы человеку в течение суток, к примеру, те же белки, жиры, углеводы. Поэтому важно правильно распределять количество употребляемой пищи и воды в течение суток. Основной прием воды должен быть до приема пищи. Утро рекомендуется начинать с кисломолочных продуктов, а вот пряности, соленья, кислую еду нужно исключить. Все это будет мешать восполнению недостатка жидкости в организме.

Спикеры рассказали, что соблюдение поста, конечно, имеет и множество положительных моментов. У людей снижаются масса тела, артериальное давление и уровень холестерина. Это действительно очень позитивный аспект. И важно в течение года стараться сохранять достигнутые изменения.

- Пост призван в том числе изменить в лучшую сторону образ жизни. Если удалось нормализовать давление, необходимо ценить это достижение как умение видеть и слышать. Кроме того, пост делает человека кротким, скромным. Каким бы достатком ни обладали люди, они начинают понимать состояние тех, кто вынужден голодать, имеет социальные проблемы, - подытожил Рустам хазрат Валиуллин.