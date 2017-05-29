С 1 января 2017 года вступил в действие федеральный закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих. Кого коснутся изменения и в каком возрасте теперь будут уходить на пенсию госслужащие?

Анатолий Николаевич



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, повышение возраста коснется лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней. Речь идет о повышении пенсионного возраста для установления страховой пенсии по старости. Данный закон коснулся указанной категории лиц на период осуществления ими госслужбы.

С учетом нового правового регулирования пенсионный возраст указанной категории граждан повышается для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Обращаем ваше внимание, что повышение пенсионного возраста произойдет плавно - по полгода в год, что позволит достаточно безболезненно адаптироваться к новым условиям. Например, в 2017 году возраст указанной категории граждан для мужчин составит 60,5 года, а для женщин соответственно 55,5 года. Таким образом, после установления страховой пенсии граждане из указанной категории лиц могут обращаться в соответствующие организации за установлением пенсии за выслугу лет.