Услышал, что пенсионерам с небольшим размером пенсии производят федеральную социальную доплату. Кому она положена? Что это такое?

Ибрагим Ахметович



Уважаемый Ибрагим Ахметович, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачивается Пенсионным фондом и устанавливается, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру меньше величины прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

- пенсии (части пенсии);

- дополнительного материального (социального) обеспечения;

- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

- иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.