Я пенсионер. Собираюсь переехать жить в Республику Татарстан из Воронежской области. Не возникнут ли у меня проблемы при получении пенсии?

Николай Иванович



Нет, не возникнут. Как пояснили нам специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, закон предусматривает, что при переезде на новое место жительства выплата страховой пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по новому адресу или месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации.

То есть территориальный орган Пенсионного фонда организует доставку пенсий через ту организацию, которую выбрал пенсионер по месту нахождения его пенсионного дела.

Зарегистрировавшись по новому адресу, пенсионеру необходимо только представить подтверждение регистрации и свое заявление в территориальный орган ПФР по новому месту жительства, который составит запрос, и пенсионное дело заявителя будет передано по новому адресу.

Если пенсионер не может прийти в территориальное отделение ПФР сам, это за него может сделать представитель.