Я работаю маляром. Какими документами подтверждается занятость на работах по профессии «маляр», предусмотренной Списками, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости? И может ли фотография рабочего дня подтвердить постоянную занятость на соответствующих видах работ?

Светлана



Уважаемая Светлана, как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Иванык, в соответствии с законодательством

Российской Федерации правом на досрочное пенсионное обеспечение пользуются маляры, которые постоянно в течение полного рабочего дня заняты на работах с применением вредных веществ не ниже 3-го класса опасности, что должно подтверждаться документально.

Основным условием является постоянная занятость в течение полного рабочего дня (не менее 80 процентов рабочего времени) работами, предусмотренными Списком №2. Обязательным условием является работа с применением вредных веществ не ниже 3-го класса опасности.

Факт работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в качестве маляров, подтверждается приказами о закреплении за определенными участками работ и документами о характере их деятельности (технология производства (режимы, регламенты, методики и др.), нормы расхода материалов, лимитные карты, наряды на выполнение работ, нормированные задания и т. д.).

Если организация документально подтверждает, что в состав красок, которые использовались в соответствующий период времени в цехе (на участке) с учетом применяемой там технологии работ, входят вредные вещества не ниже 3-го класса опасности, то маляры данного цеха (участка) могут пользоваться правом на досрочную пенсию по Списку №2.

Что касается фотографии рабочего дня, то такой документ не может служить подтверждением постоянной занятости маляров на работах, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение.