Хочу узнать, какая сумма за годы работы скопилась на моем пенсионном счете. Как это можно сделать?

Фарит



Как ответили нам специалисты управления Пенсионного фонда в Советском районе г. Казани, есть 5 способов проверить состояние вашего индивидуального лицевого счета.

Портал госуслуг

Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг. После получения кода доступа к «личному кабинету» необходимо выбрать раздел «Каталог услуг», где вы увидите тему «Пенсии, пособия и льготы». В этом подразделе вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

«Личный кабинет гражданина»

С его помощью можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Банк

Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы либо в электронной форме с помощью интернет-банкинга.

Клиентская служба ПФР

Для получения сведений необходимо прийти с паспортом в ПФР. Вы можете заказать выписку из ИЛС здесь, а также назначить удобную для вас дату приема.

Мобильное приложение ПФР

Здесь вы можете узнать сведения о стаже и заработке, отраженные на вашем индивидуальном лицевом счете. Эти сведения передает в ПФР за вас работодатель. Вы можете увидеть сведения ваших работодателей, периоды работы и количество сформированных за этот период пенсионных баллов.