Долгожданное лето пришло, настала пора школьных каникул и отпусков. Для отдыха детей и взрослых, их физического развития, приобщения к здоровому образу жизни в Татарстане продолжает развиваться масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок. Старт программы был дан в 2013 году.



С того времени по 2016 год в республике появилась 671 новая площадка. Но и это не все. Уже к середине июня этого года Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ намерено полностью сдать для дальнейшей эксплуатации 120 универсальных спортивных площадок. Их строительство ведется по семи вариациям. Наиболее распространенными являются площадки для баскетбола или волейбола с тренажерами, а также площадки для игры в мини-футбол с тренажерами.

- До середины июня мы должны сдать все эти спортивные площадки. Уже прошли этап создания основания под различные покрытия. Переходим к устройству искусственного покрытия, спортивных сооружений и установке ограждений, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. - Важно, что с появлением этой программы количество занимающихся спортом увеличилось в полтора-два раза. Люди вовлекаются сами и подтягивают других. Суть проекта - здоровье нации, наших граждан, особенно детей и молодежи. Замечено, что те, кто начинает заниматься массовым спортом, бросают курить. Это очень отрадно.

По словам Ильшата Гимаева, кроме спортивных площадок будут сданы еще 11 лыжных баз. И работать они будут круглогодично. Летом, к примеру, там организуют прокат роликов. На базах создадут комфортные условия для переодевания, своевременного питания и отдыха. Однако немаловажно суметь сохранить все то, что создается. Не секрет, что есть вандалы, которые не жалеют ни спортивные, ни детские площадки.

- На сегодня эти объекты востребованы населением. Они доказали свою состоятельность. Если в первые годы их эксплуатации были элементы вандализма, то сейчас народ стал бережнее к ним относиться, появилось осознание того, что это общенародное достояние, - подытожил Ильшат Гимаев.