Художественная гимнастика очень популярна у родителей, которые выбирают своим детям для занятий вид спорта. В мае в Казани проходил 8-й традиционный турнир по художественной гимнастике «Весенние первоцветы», и у корреспондента «Казанских ведомостей» появилась возможность узнать, на какую сумму облегчает родительский кошелек обучение профессиональной гимнастки.



На большом подиуме, покрытом гигантским гимнастическим ковром, изящные фигурки пятилетних спортсменок выглядят совсем уж миниатюрными. Юные участницы турнира старательно вытягивают носочек, садятся на шпагат, делают перекаты, перевороты, мостики с подъемом вперед и другие элементы. Вызывают умиление эти серьезного вида девчушки, которые только-только начали твердо ходить по земле, но уже копируют профессиональную осанку гимнасток, их походку и стойку с выворотом стоп.

А как восхитительно они выглядят! Особенный, для конкурсных соревнований, макияж. Умопомрачительные по дизайну костюмы, расшитые сверкающими стразами. Этакая жар-птица в миниатюре.

И болельщики у юных гимнасток особенные. Складывалось впечатление, что любоваться выступлением своих дорогих чад пришли все родственники: бабушки, дедушки, мамы, папы, тети, дяди, а также сестренки и братишки.

Рядом со мной на трибуне расположились несколько мам с дочками-спортсменками. Судя по разговору, им еще только предстояло выступление. Конечно, все волновались и пребывали в некотором мандраже, ожидая выхода своего потока.

- Моей Сабине сейчас 7 с половиной лет, - говорит мама одной из девочек Эльвира Рахимова. - В художественную гимнастику решила отдать ее в 3 года, после того как заметила у нее тягу к танцам. Мне самой больше, чем хореография, нравится художественная гимнастика. Да и подруга посоветовала, которая тоже водит свою дочь в ДЮСШ. Тренер считает, что у Сабины есть способности.

Вместе с Эльвирой начинаем подсчитывать траты семьи на занятия гимнастикой. Ежемесячная плата за занятия - 3 тысячи рублей плюс 2 - 3 тысячи за индивидуальные занятия.

- Одно индивидуальное занятие тренера с ребенком стоит 700 рублей, - объясняет Эльвира. - Если родители хотят воспитать олимпийского чемпиона, то берут чуть ли не ежедневные индивидуальные занятия, как минимум 5 - 6 раз в неделю. Тогда в месяц набегает примерно 12 тысяч рублей. У нас с мужем нет таких амбиций, да и я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Сами понимаете, с деньгами туговато.

В расходы на гимнастику необходимо включить стоимость участия в турнирах различного уровня. Каждый организатор устанавливает свой стартовый взнос. Например, участие в «Весенних первоцветах» оценивалось в 2,5 тысячи рублей за одну гимнастку. К этой сумме необходимо добавить транспортные расходы, деньги на гостиницу и питание. Казанцы предложили иногородним участницам гостиничный номер по 800 рублей за койко-место и завтрак за 120 рублей.

Возможно, в немалых суммах этих финансовых расходов кроется ответ на вопрос, почему тренеры и родители юных спортсменов во время поездок на соревнования пользуются порой услугами сомнительных перевозчиков и не заказывают сопровождение инспекторами ГИБДД: еще дороже станет и без того недешевая поездка. Все траты на участие в соревнованиях и турнирах берут на себя, конечно же, родители. Но все это цветочки по сравнению со стоимостью нарядов гимнасток.

- Купальник, который сейчас на Сабине, нам обошелся в 20 тысяч рублей, - говорит мама девочки. - Мы его заказывали у московских швей, профессионалов своего дела. Купальник весь расшит стразами, он единственный в своем роде. Если вы думаете, что 20 тысяч - это потолок дороговизны, то ошибаетесь. Знаю спортсменку, которая выступала на российских чемпионатах в купальнике стоимостью 150 тысяч рублей. Считается, что это еще скромный наряд.

- Но ведь дети растут так быстро! - не скрываю своего удивления. - Через год этот купальник будет мал.

- Мы продадим его на специальном сайте, - объясняет женщина. - Кстати, многие родители таким образом экономят на купальниках. Мы пока можем себе позволить новый эксклюзивный наряд для дочери. Сейчас уже будем заказывать купальник на будущий год для первого выездного соревнования. Наш тренер нас сразу предупредила, что художественная гимнастика - недешевый вид спорта. Он считается элитным. Если родители не готовы тратиться не только на занятия, но и на гимнастические предметы, то, какая бы способная ни была девочка, она ничего не сможет достигнуть. Ни один тренер не повезет на соревнования своих воспитанниц, у которых дешевый купальник из разряда ширпотреба.

Мы покупаем ткани, стразы, а также гимнастические предметы у проверенных поставщиков, которые везут товар из Японии. Шьем купальники только в Москве. На дешевизне в спорте не сэкономить. Мяч мы дочери купили за 4 тысячи рублей, за ленту отдали 1,5 тысячи рублей, палочка булавы обошлась почти в 3 тысячи, скакалку взяли за тысячу рублей, обруч - за 2 тысячи.

Уже в редакции мы подсчитали годовой расход семьи маленькой Сабины на ее увлечение художественной гимнастикой. Получилось почти 85 тысяч рублей. И это без расходов на выездные турниры. Немало! Но для влюбленных в этот прекрасный и зрелищный вид спорта деньги не главное. Красивый наряд, яркое выступление - это итог титанической, порой изнурительной работы тренера и спортсменки. И даже если девчушка не станет олимпийской звездой, она уже сегодня сияет на гимнастическом подиуме и конечно звезда для своих родителей. А им уж точно ничего для этих счастливых моментов не жалко.