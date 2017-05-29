По итогам V национального чемпионата «Молодые профессионалы», который прошел в мае в Краснодаре, 20 молодых специалистов Татарстана вернулись на родину с золотыми медалями. Корреспондент «Казанских ведомостей» встретилась с Максимом Вотяковым, победителем в компетенции «Флористика».



Максиму 20 лет, он студент первого курса Казанского международного колледжа сервиса, где обучается по специальности кондитера сахаристых изделий. Параллельно наш герой учится на инженера-строителя в филиале Казанского федерального университета в городе Чистополе. Несмотря на то что учеба отнимает много сил и времени, Максим не забывает и о своем увлечении флористикой, которой занимается с 17 лет.

- Максим, откуда появилась любовь к цветам?

- Это у меня с детства. Когда учился в школе, таскал из классов отростки кактусов, которые потом разводил дома. Потом однажды зашел в цветочный магазин, чтобы купить фикус. Продавец увидел мой интерес к растениям и предложил поработать у него. Так я еще ближе познакомился с миром цветов и понял, что хочу осваивать профессию флориста.

- Из каких этапов состояли соревнования чемпионата по твоей компетенции?

- Чемпионат проходил три дня. За это время нужно было выполнить шесть заданий - создать композицию из цветов и горшечных растений, сделать букет, собрать венок, смастерить аксессуар, заменяющий букет невесты. Последнее задание держалось в секрете, о нем все участники узнали на самом чемпионате. Нужно было за час сделать цветочное украшение для волос.

- Что было самое сложное?

- Тяжело было сконцентрироваться на работе, потому что на чемпионате присутствовали зрители, которые создавали шум. А из заданий - создание букета, потому что за два часа необходимо было выполнить большой объем работы: сделать каркас и заготовку, подготовить цветы, декоративную зелень и только потом собрать букет. Я был доволен своей работой, несмотря на то что 9 соперников из других регионов страны справились с заданием тоже достойно.

- Много времени ушло на подготовку к чемпионату?

- Подготовка шла в усиленном режиме. Готовился с февраля, каждый день отрабатывал различные техники, пробовал выполнять модули, засекая время. Так что на чемпионат я поехал во всеоружии.

- Где находишь вдохновение для создания цветочных композиций?

- Абсолютно во всем - в самих цветах, в музыке, в окружающем мире.

- Что тебе дало участие в чемпионате WorldSkills?

- Прежде всего это профессиональный рост. Это был мой первый выход на такую большую площадку, где я смог показать свои способности. Всем, кто хочет принять участие в чемпионате, я бы хотел пожелать никогда не отступать от своих целей и не бояться проявлять себя.