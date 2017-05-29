9 мая прошел великий праздник - День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. С каждым годом этот праздник проводится все душевнее и содержательнее, с большим почтением живых, с глубокой памятью ушедших участников войны. Я как участник ВОВ хочу со страниц газеты сказать слова благодарности всем организациям, учреждениям, молодежи за торжественную и патриотичную организацию и проведение праздника Победы.

Знаю, что помимо богатых подарков от Президента РТ многие получили презенты от предприятий города. А мне даже принесли подарок от городской больницы №18, которая меня обслуживает. Ко мне домой пришли представители молодежной организации Альбина, Лилия, Динар, Линар со своей концертной программой. Большое всем спасибо за праздник! Желаю успехов в жизни!