Накануне Дня защиты детей наш редакционный десант высадился в казанской школе-интернате №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Советского района столицы РТ.

Шефство над школой-интернатом сотрудники «Казанских ведомостей» взяли давно, и с тех пор мы частые гости в этом учреждении. Наша редакция регулярно приезжает к воспитанникам с подарками, выступает организатором различных мастер-классов по рисованию, йоге, баскетболу… Редакционную копилку, предназначенную для благотворительных целей, каждый день пополняют не только сотрудники «Казанских ведомостей», но и наши читатели, посетители редакции.

Так, узнав о том, что накануне 1 июня мы собираемся к ребятам с подарками, свои посильные средства в копилку внесли неравнодушные казанцы: Татьяна Идрисова, Александр Мигунов, Зухра Мазанова, Айгуль Гареева, Елена Колесникова, Венера Шарифуллина, Лейсан Хабриева, Миляуша Нуриахметова. На эти деньги были закуплены расчески, зубные щетки, дезодоранты, кремы, в том числе и солнцезащитные, средства личной гигиены, спреи от комаров, памперсы для маленьких воспитанников интерната. И конечно же, любой наш визит не обходится без угощений - на сей раз это были соки и печенье.

Получив подарки, ребята поблагодарили нас и признались, что все это им пригодится на летнем отдыхе. На днях одна группа ребят уезжает в летний лагерь при Мензелинской школе-интернате, а вторую ждет отдых в Крыму. Мы в свою очередь порадовались за ребят, а воспитанники похвалились своими успехами. Недавно у них состоялся выпускной, а на прошедшей 19 - 20 мая в Казани республиканской выставке-ярмарке декоративно-прикладных изделий «Сувениры России» их работы, сделанные вместе с педагогами, были отмечены кубком и дипломом за 2-е место. Ребята, так держать!