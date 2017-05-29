- Ольга Иванычева? Здравствуйте! Вам звонит Ольга Иванычева. Я живу на Третьей горе. Мы с соседями прочитали ваши материалы о нашем районе, хотелось бы встретиться, чтобы показать и рассказать, как мы здесь живем на самом деле.

Звонок заинтриговал - было очень интересно пообщаться с коренными обитателями этого «затерянного мира» в самом центре Казани и конечно познакомиться со своей тезкой.

На 2-й Привольной улице меня встречала целая делегация жильцов Третьей горы. Познакомились мы и с Ольгой Ивановной. Оказалось, ее муж Владимир Васильевич Иванычев родом из села Тарлаши Лаишевского района, откуда родом предки моего папы. Так что неожиданно для себя нашла родственников!

- О сохранении какой исторической среды вы пишете? О каком музее под открытым небом может идти речь? На наших улицах старые деревянные домишки, которые никак не могут считаться архитектурными памятниками. Это настоящие трущобы в историческом центре Казани! В XXI веке мы живем без централизованного водоснабжения, канализации, туалеты во дворах, освещения на улицах нет. Нет и мусорных контейнеров, поэтому у заборов, на пустырях горы хлама. Ну какая здесь может быть туристическая привлекательность?! - высказала общее мнение соседей Ольга Ивановна.

- На главных улицах Третьей горы еще чувствуется хоть какая-то цивилизация. А хотите, проведем для вас экскурсию по этому «музею под открытым небом», покажем «историческую среду» во всей ее красе? - предложили старожилы.

Экскурсия началась со спуска с улицы 2-я Привольная на улицу Тихомирнова. Спускаться по крутой еле заметной тропинке реально опасно. Чтобы не упасть и не скатиться кубарем вниз, приходится хвататься за ветви деревьев. На склоне - заброшенный дом. Мои гиды рассказали, что здесь несколько лет назад поселились бомжи. Мы заглянули в домик. Там было пусто - его обитатели приходят сюда в основном на ночлег. Запах в доме специфический, но, к удивлению, довольно чисто - пол подметен, лежанки застелены, стол чистый, окурки аккуратно сложены в банку… Соблюдают местные бомжи правила пожарной безопасности!

Оказавшись внизу, на улице Тихомирнова, можно перевести дыхание. Далее было не менее экстремальное восхождение к дому одной из моих проводников - Анисы Хасановны Хабибуллиной. Сначала карабкаться вверх приходилось, хватаясь за ветви и стволы деревьев, и только на значительной высоте начинается деревянная лестница, но и по ней подниматься страшновато.

- И вы так каждый день поднимаетесь?

- Не всегда. К нам можно дойти и с Привольной. Но оттуда надо спускаться, а это для нас, пенсионеров, тоже не так просто. Но мы уже привыкли.

С Анисой Хасановной направились вглубь Третьей горы, куда наверняка не забредали ни туристы, ни случайные прохожие. Возможно, здесь не бывали и архитекторы, которые разрабатывают план развития этой территории. Зрелище печальное… Заброшенные дома, которые опустели после смерти своих хозяев и сейчас буквально на глазах разрушаются. Где-то окна заколочены, где-то заклеены полиэтиленовыми пакетами, а где-то так и висят занавески…

- Вот он, «музей под открытым небом», «историческая среда нашего города»… Можно такое показывать туристам? Конечно, если гости Казани попадут сюда, они поудивляются, пофотографируют, поумиляются и уедут. Но они здесь не живут и даже не могут представить себе, что в наше время, в третьей столице России люди могут жить в таких ужасных условиях, без элементарных удобств. Ближайшие магазины только на улицах Назарбаева, Калинина и Вишневского, до них идти минут 15, - рассказывает Аниса Хасановна.

- Подавляющее большинство местных жителей - пенсионеры. Нам уже не по силам и не по средствам содержать свои ветхие дома в должном порядке, и мы просим, чтобы при рассмотрении вариантов развития территории Третьей горы разработчики и застройщики подумали и о наших интересах, - делятся своей болью и надеждами жильцы трущоб. - На данный момент здесь проживают всего 15 или 16 семей. И все, кроме трех домовладельцев, хотят, чтобы наши участки и дома выкупил застройщик и нам предоставили новое жилье. Мы же имеем право хоть на старости лет пожить в нормальных условиях.