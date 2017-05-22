Не секрет, что среди владельцев сертификата вторым по популярности направлением использования средств материнского (семейного) капитала является оплата образования детей. Обо всех тонкостях этого направления читателям «Казанских ведомостей» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.



Кого и как могут учить на «мамины деньги»

- Какие образовательные услуги можно оплатить маткапиталом?

- Необходимо помнить, что образовательной услугой можно воспользоваться по истечении 3 лет со дня рождения ребенка, с учетом которого получен государственный сертификат на материнский капитал. Есть еще несколько условий. Например, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет; образовательные учреждения, оказывающие платные образовательные услуги, должны иметь государственную аккредитацию образовательной деятельности по программам, основанным на федеральных государственных образовательных стандартах. Также средства маткапитала могут быть направлены на оплату содержания, присмотра и ухода за ребенком в общеобразовательной организации начального, основного и среднего образования или в детском саду; на оплату проживания ребенка в общежитии, предоставляемого организацией среднего и высшего образования.

И еще одно важное условие - расчеты, связанные с использованием МСК на любые виды платных образовательных услуг, осуществляются путем безналичного перечисления на счет образовательной организации, указанной в договоре.

Об оплате присмотра и ухода за ребенком в детском саду

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об оплате материнским капиталом содержания, присмотра и ухода за детьми в детском саду.

- Это направление стало возможным после вступления в силу постановления правительства №931 от 14.11.2011 о внесении изменений в существующие правила. К заявлению о распоряжении средствами необходимо приложить договор об оказании услуг, соответствующий ряду требований. Так, действующими сторонами договора должны быть именно владелец сертификата и учреждение. В тексте договора должны содержаться четкие обязательства по содержанию и (или) присмотру, уходу за ребенком; конкретная сумма за определенный период, например, месяц, а не стоимость пребывания в день без указания фактического объема оказываемых услуг; банковские реквизиты учреждения в полном объеме.

Семья, направляющая материнский капитал в счет оплаты детского сада, сама выбирает необходимую периодичность перевода: ежемесячно, ежеквартально или единовременной суммой за весь год.

- Бывают случаи возврата направленных сумм?

- Да, это суммы, превышающие фактические расходы на образование. Они подлежат возврату в Пенсионный фонд.

Если ребенок проживает в общежитии

- Что нужно учесть при оплате проживания ребенка в общежитии во время учебы в колледже или вузе?

- Помимо непосредственно обучения материнским капиталом можно оплатить и проживание ребенка в общежитии. Для этого владелец сертификата заключает договор найма жилого помещения с вузом, предоставляющим общежитие.

Перечисление средств МСК осуществляется также путем безналичного расчета на счет высшего учебного заведения, указанного в договоре найма.

Если учиться хочет мама

- Эдуард Яфасович, вам не кажется, что было бы вполне логично, если бы средствами маткапитала разрешили оплачивать обучение родителей? Ведь многие молодые мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хотели бы сами получить образование.

- Вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала в семьях, имеющих на него право, часто задается не только на встречах таких семей с представителями власти, но и на организуемых нами совместно с загсом торжественных вручениях сертификатов. Одно из предлагаемых родителями направлений - возможность потратить МСК на образование мамы. Однако, несмотря на то что капитал в первую очередь называется материнским и выдается именно матери, родившей или усыновившей второго или последующих детей, использовать его можно только с пользой для детей. На сегодня единственной предусмотренной на данный момент возможностью для мамы потратить средства МСК лично для себя по-прежнему остается перечисление их на формирование накопительной пенсии.

Кстати

Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь с сохранением месячного срока на рассмотрение срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Данное постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Важно!

Список обязательных документов для использования материнского капитала на обучение

- сертификат на материнский капитал;

- документ, удостоверяющий личность и место регистрации или проживания владельца сертификата;

- пенсионное свидетельство (СНИЛС) обратившегося;

- в случае обращения законного представителя - документы, подтверждающие его личность и полномочия.

В зависимости от выбранной образовательной услуги к основному пакету документов будет необходимо представить дополнительно:

- при оплате обучения - договор об оказании платных образовательных услуг;

- при оплате содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в образовательной организации - договор между дошкольным учреждением и владельцем сертификата, где должны содержаться обязательства организации по оказываемым услугам и расчет размера платы за это;

- при оплате проживания в общежитии - договор найма жилого помещения, где должны быть указаны суммы и сроки внесения оплаты, а также справка из вуза, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.