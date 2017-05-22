Кого и как могут учить на «мамины деньги»

- Какие образовательные услуги можно оплатить маткапиталом? 
- Необходимо помнить, что образовательной услугой можно воспользоваться по истечении 3 лет со дня рождения ребенка, с учетом которого получен государственный сертификат на материнский капитал. Есть еще несколько условий. Например, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет; образовательные учреждения, оказывающие платные образовательные услуги, должны иметь государственную аккредитацию образовательной деятельности по программам, основанным на федеральных государственных образовательных стандартах. Также средства маткапитала могут быть направлены на оплату содержания, присмотра и ухода за ребенком в общеобразовательной организации начального, основного и среднего образования или в детском саду; на оплату проживания ребенка в общежитии, предоставляемого организацией среднего и высшего образования.
И еще одно важное условие - расчеты, связанные с использованием МСК на любые виды платных образовательных услуг, осуществляются путем безналичного перечисления на счет образовательной организации, указанной в договоре.

Об оплате присмотра и ухода за ребенком в детском саду

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об оплате материнским капиталом содержания, присмотра и ухода за детьми в детском саду. 
- Это направление стало возможным после вступления в силу постановления правительства №931 от 14.11.2011 о внесении изменений в существующие правила. К заявлению о распоряжении средствами необходимо приложить договор об оказании услуг, соответствующий ряду требований. Так, действующими сторонами договора должны быть именно владелец сертификата и учреждение. В тексте договора должны содержаться четкие обязательства по содержанию и (или) присмотру, уходу за ребенком; конкретная сумма за определенный период, например, месяц, а не стоимость пребывания в день без указания фактического объема оказываемых услуг; банковские реквизиты учреждения в полном объеме.
Семья, направляющая материнский капитал в счет оплаты детского сада, сама выбирает необходимую периодичность перевода: ежемесячно, ежеквартально или единовременной суммой за весь год.

- Бывают случаи возврата направленных сумм? 
- Да, это суммы, превышающие фактические расходы на образование. Они подлежат возврату в Пенсионный фонд.

Если ребенок проживает в общежитии

- Что нужно учесть при оплате проживания ребенка в общежитии во время учебы в колледже или вузе?
- Помимо непосредственно обучения материнским капиталом можно оплатить и проживание ребенка в общежитии. Для этого владелец сертификата заключает договор найма жилого помещения с вузом, предоставляющим общежитие.
Перечисление средств МСК осуществляется также путем безналичного расчета на счет высшего учебного заведения, указанного в договоре найма.
Если учиться хочет мама

- Эдуард Яфасович, вам не кажется, что было бы вполне логично, если бы средствами маткапитала разрешили оплачивать обучение родителей? Ведь многие молодые мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хотели бы сами получить образование.
- Вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала в семьях, имеющих на него право, часто задается не только на встречах таких семей с представителями власти, но и на организуемых нами совместно с загсом торжественных вручениях сертификатов. Одно из предлагаемых родителями направлений - возможность потратить МСК на образование мамы. Однако, несмотря на то что капитал в первую очередь называется материнским и выдается именно матери, родившей или усыновившей второго или последующих детей, использовать его можно только с пользой для детей. На сегодня единственной предусмотренной на данный момент возможностью для мамы потратить средства МСК лично для себя по-прежнему остается перечисление их на формирование накопительной пенсии.

Кстати 
Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь с сохранением месячного срока на рассмотрение срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом. 
Данное постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Важно!
Список обязательных документов для использования материнского капитала на обучение 

- сертификат на материнский капитал;
- документ, удостоверяющий личность и место регистрации или проживания владельца сертификата;
- пенсионное свидетельство (СНИЛС) обратившегося;
- в случае обращения законного представителя - документы, подтверждающие его личность и полномочия.
В зависимости от выбранной образовательной услуги к основному пакету документов будет необходимо представить дополнительно:
- при оплате обучения - договор об оказании платных образовательных услуг;
- при оплате содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в образовательной организации - договор между дошкольным учреждением и владельцем сертификата, где должны содержаться обязательства организации по оказываемым услугам и расчет размера платы за это;
- при оплате проживания в общежитии - договор найма жилого помещения, где должны быть указаны суммы и сроки внесения оплаты, а также справка из вуза, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.