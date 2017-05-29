Совсем недавно для очередного поколения выпускников казанских школ прозвенел последний звонок, а значит, встал вопрос: «Кем быть?» Как показывает статистика крупных агентств по подбору персонала, одной из наиболее востребованных профессий в Татарстане остается профессия строителя. Кроме того, с каждым годом все больше специалистов требуется в сфере коммунального хозяйства. О том, где можно получить эти профессии, корреспонденту «КВ» рассказал директор Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства Жамиль Бакаев.

Немного истории

В этом году нашему колледжу исполняется 70 лет. В советское время мы прославились как Казанский индустриально-педагогический техникум, который готовил мастеров производственного обучения по разным направлениям для всего Советского Союза. Вся география СССР была представлена в стенах нашего учебного заведения.

Впрочем, времена меняются, и мы вместе с ними. В 90-х КИПТ был преобразован в Казанский профессионально-педагогический колледж, в 2013 году - в Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства. Данная мера была связана с высоким спросом на специалистов этого профиля на рынке труда. В начале нынешнего года вышло распоряжение правительства Республики Татарстан о переименовании нашего учебного заведения в Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства, обозначилась сфера образовательных услуг, предоставляемых нами.

Новые специальности

В течение последних четырех лет Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства успешно осваивает четыре новых специальности. Это сложный процесс, требующий подготовленных кадров и материальной базы. Первой новой специальностью, предлагаемой нашим колледжем, стал «сервис домашнего и коммунального хозяйства», в прошлом году состоялся первый выпуск студентов, освоивших ее. Подобные профессионалы востребованы в управляющих компаниях сферы ЖКХ. В ходе обучения студенты уже проходят там производственную практику. Здесь хотелось отдельно поблагодарить руководство управляющей компании ЖКХ Московского района, сотрудничество с которой способствует подготовке высококвалифицированных профессионалов.

Другая новая специальность - «монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляция». Она востребована и в области строительства, и в системе ЖКХ.

Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства стал первым в республике учебным заведением, лицензировавшим специальность «архитектура» на уровне среднего профессионального образования. Хотелось бы заметить, что по окончании обучения существует возможность его продолжения в КГАСУ в рамках научно-образовательного кластера.

В этом году Министерство образования и науки РТ определило государственный заказ на подготовку специалистов по профилю «содержание и эксплуатация многоквартирного дома». Нами была лицензирована эта специальность, объявлен первый прием.

Хотелось бы заметить, что ввести и освоить четыре новых специальности за четыре года - непростая задача, требующая большой работы и серьезных усилий со стороны коллектива учебного заведения. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Материальная база

Правительство республики определило статус нашего учебного заведения как «ресурсный центр для подготовки специалистов для сферы ЖКХ». Выделенные бюджетные средства позволят отремонтировать и оборудовать учебно-лабораторное здание, которое станет передовым образовательным центром, где студенты на практике с применением современного оборудования смогут освоить различные профессии. Так, в рамках ресурсного центра будет действовать специализированный центр компетенций по трем профессиям: столяр, плотник и мебельное производство. Также хотелось бы упомянуть ресурсный центр фирмы Robert Bosch, на базе которого можно будет пройти обучение, переобучение и сертификацию для работы с оборудованием.

Отдельного упоминания заслуживает уже существующая лаборатория по эксплуатации инженерных сооружений: отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, кондиционирования. Это не просто макет, а реально работающая инженерная система, выполненная в натуральную величину, которая позволяет студентам в реальных условиях отработать навыки ее ремонта и эксплуатации. Данная лаборатория была создана при поддержке администрации Московского и Кировского районов и УК ЖКХ Московского района г. Казани.

Достижения

Высокий уровень профессиональной подготовки наших студентов был подтвержден достижениями, продемонстрированными на чемпионате WorldSkills Russia - 2017, который прошел недавно в Краснодаре. Студент Булат Галиуллин занял первое место в компетенции «Плотницкое дело», студент Газиз Хасанов получил первое место в компетенции «Кирпичная кладка». Пусть и не вошли в первую тройку, но заняли почетные места студенты Раиль Шарифзянов и Ренат Миндубаев, получившие 4-е и 5-е места в компетенциях «Производство мебели» и «Столярное дело».

О перспективах трудоустройства и бюджетных местах

В нынешнем году Казанскому колледжу строительства, архитектуры и городского хозяйства поступил государственный заказ на подготовку 300 специалистов разного профиля. Это дает возможность получить образование студентам за счет республиканского бюджета. Впрочем, существует возможность и коммерческого обучения. Набор в наш колледж ведется на базе 9-х и 11-х классов. При поступлении учитываются оценки школьного аттестата, по некоторым специальностям (например, по специальности «архитектура») необходимо сдать отдельный экзамен.

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