«Зеленый рекорд» в спальных районах Казани может засохнуть, а «цветущую Казань» грозит забить сорняк - такой неутешительный прогноз дала опытный специалист. Корреспондент «Казанских ведомостей» вместе с агрономом, имеющим более 30 лет стажа работы в сфере озеленения, прошлась по улицам Ново-Савиновского, Московского и Кировского районов.



Валентина Николаева (так она попросила представить ее в газете), выпускница Тетюшского сельхозтехникума, свыше 20 лет проработала мастером в МУП «Горводзеленхоз», сейчас тоже трудится по своей специальности, только на другом предприятии. Ежедневно два раза проезжает на автобусе по улицам этих трех районов, и, по ее признанию, каждый раз для нее эти поездки - сплошное расстройство.

- Валентина, что же вам не нравится на улицах спальных районов? Вроде бы все зелено, должно только радовать глаз.

- Возможно, дилетанту все равно, что растет на газонах и клумбах, а для специалиста это очень важно. Вся весенне-летняя работа на центральных улицах этих трех районов проходит на глазах пассажиров общественного транспорта, одним из которых я являюсь.

- Начнем, пожалуй, с обрезки, которую проводят каждую весну. Какие замечания есть у специалиста по этому поводу?

- Каждый год, проезжая по Ямашева, Адоратского, Чуйкова, Волгоградской и другим улицам, укрепляюсь во мнении, что выполняют омолаживающую обрезку деревьев не профессиональные специалисты, а случайные люди, которым дали инструменты. И они рады кромсать как попало. Качество работ некоторых подрядных организаций, которые по тендеру выиграли право этим заниматься, не тянет даже на троечку. Взять тополя на Ямашева, Адоратского. Верхушка вроде нормально обрезана, но вся сушь (сухие ветки) оставлена. Обрезка выполнена с пеньками, задирами, а от этого у деревьев хуже заживают раны. Задиры - это когда не ровный спил остается, а торчащая, как острая щепа, кора. Поэтому дерево может начать гнить, а там и высыхание недолго ждать. На улице Волгоградской растут старые и молодые липы. Почти каждое дерево необходимо очищать от поросли, сухих веток. Вместо этого липы зачем-то обрезали, хотя там никаких проводов нет и они ничего не задевают. Обычно липам не делают омолаживающую обрезку. Такое ощущение, что людям дали деньги на работу, а как ее сделать, они не знают. Вот и творят что хотят, лишь бы оправдать тендер и показать действие.

- Что еще не так с деревьями?

- Еще одна беда - многочисленная поросль вокруг них. Выглядит это крайне неряшливо. К тому же поросль в засушливые годы забирает у дерева, особенно молодого, со слабой корневой системой, живительную влагу. Возьмите любую улицу в спальных районах: Кулахметова, Чуйкова, Декабристов, Беломорская, Восстания, Большая Крыловка - везде такая картина. Сильно портят вид улиц заросли американского клена, который растет там как сорняк. От них и вид соответствующий.

- Какие еще замечаете огрехи?

- В Казани почти исчезли живые изгороди, а те, которые есть, - это жалкие остатки, заросшие американским кленом. Это уже не живая изгородь, выполненная по всем требования озеленения, а просто кустарники, растущие сами по себе. Как пример - на Чуйкова подрядная организация, выигравшая тендер, посадила очень красивую живую изгородь из спиреи, великолепно получилось вначале. На третий год она, увы, погибла. Причина? Не было ухода, полива, и теперь вместо спиреи пробивается тот самый вездесущий клен.

- Возможно, организация выполнила задание на посадку живой изгороди, а уход за ней не был прописан в договоре.

- Скорей всего, так, но ведь за посаженными кустарниками нужен тщательный уход, необходим достаточный полив, нужно вовремя рыхлить, пропалывать, подстригать вовремя, сухие ветки убирать. Если в былые времена специальные уходные бригады Горводзеленхоза вычищали, пропалывали живые изгороди, то сейчас такого нет. Другое грубое нарушение - неправильная стрижка кустарников. Положено проводить такую работу несколько раз за лето, когда отросшие веточки еще молоденькие, нежные, для кустарника подобная процедура проходит безболезненно. В реальности подрядные организации проводят стрижку, когда находятся средства и люди. А то зачастую и этого нет. Возможно, у них в договоре прописано, что должна быть одна стрижка кустарников за сезон. Я своим учителем считаю главного агронома Светлану Николаевну Шишову, которая очень строго следила за нашей работой. Если что не так, могла заставить всю клумбу заново переделать, настолько педантично относилась к своему делу. Она нас так гоняла! Правда, только по делу. К примеру, с той же живой изгородью. Если что-то ей не нравилось, могла потянуть рукой только что посаженный кустик и, если он вытаскивался, то заставляла все переделать.

- А газоны вас устраивают?

- Нет. Их стригут от случая к случаю. По правилам, к примеру, партерный газон должны косить один раз в 10 дней. Исходя из современных реалий, когда экономия топлива и людей, то хотя бы раз в 20 дней надо косить, чтобы трава была не выше 15 сантиметров. Красивый газон выгодно оттеняет городской ландшафт, улицы выглядят нарядными и опрятными. Повторюсь, к центральному району претензий нет, но спальные районы проигрывают в этом отношении. Летом, как всегда, начинаются земляные работы. Рабочие все перероют, отремонтируют тепловоды, закопают - и все. А кто будет восстанавливать газоны? В лучшем случае разровняют, засеют травой и так оставят без полива. Половину семян склюют птицы, половина семян, если пойдет дождь, взойдет. Правильно - это когда дается заказ специалистам и те восстановят газон профессионально. Но у нас на всем экономят.

- Вы говорите о каких-то уходных работах. Что это?

- Уходные работы - это большой труд, но за них, возможно, не платят в достаточной мере, если подрядные организации не выполняют их. Сейчас принято так: берется организацией большой заказ на озеленение, допустим, парка или сквера, высаживаются цветы, кустарники, саженцы-крупномеры, пару раз поливается - и все на этом. Растения бросают на произвол судьбы, как сквер рядом с Молодежным центром.

На Большой Крыловке молодые липки до сих пор не могут прижиться, многие стоят с сушняком, которые надо бы по весне удалять. В прошлом году на Горьковском шоссе посадили прекрасную белую петунию, но шикарный белый ковер недолго радовал первозданной чистотой. Уже через две недели сорняк почти полностью заглушил цветы. Грустно и обидно! Город, как тот скупой, платит дважды. Вместо того чтобы, как положено, ухаживать за молодыми саженцами, цветочными клумбами, ежегодно высаживаются новые саженцы вместо ранее посаженных и погибших из-за недосмотра. А ведь это ой как дорого!

Сейчас пропагандируют акцию «Зеленый город», которая призывает посадить в Казани несколько тысяч деревьев. Ну посадили и что? А ухаживать за ними, поливать, пропалывать, удалять поросль - кто все это будет делать? Саженцы деревьев как минимум три года надо регулярно поливать. А елочкам, которые посадили в сквере возле станции метро «Яшлек», по всей видимости, не хватило этой живительной влаги, и они почти все погибли. И такая удручающая картина во многих районах, где были посадки. Помнится, в бытность работы в Горводзеленхозе при уходе за высаженными крупномерами в засушливое лето мы применяли гидробур. При его помощи вода доходила до самых корней дерева. В Татарстане уже несколько лет мало дождей в летние месяцы, а про гидробур подрядные организации, судя по всему, даже не слышали.

Посадили в этом году сосенки в сквере Вахитова, а в лунки даже воды не налили перед этим. В сухую почву сажали, а потом по одной леечке вылили. Думаете, эти хвойные саженцы приживутся? В Горводзеленхозе приживаемость деревьев и кустарников была 95 процентов, думаю, этот показатель и сейчас выдерживается. У посадок других организаций приживаемость едва ли доходит до 70 процентов. Надо быть ответственными за свои действия. Если перефразировать известную фразу, мы в ответе за то, что посадили.

- Что надо сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?

- Вспомнить былое. Необходимо, как раньше, создать при каждом районе уходную бригаду, которая весь сезон следила бы за саженцами и цветами. Сейчас такая работа ведется только в центре города, а спальные районы, увы, не цветущие.