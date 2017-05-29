Все они были совершены в начале текущего года в отношении елабужских пенсионеров под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в беду.



В каких-то случаях псевдосын наводил панику, сообщая, что совершил ДТП, в других - что избил человека, но продолжение было одним: срочно нужны деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что мошенничества совершал 34-летний мужчина, уже отбывающий наказание в исправительной колонии Самары за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как выяснили оперативники, он ранее проживал в городе и хорошо в нем ориентировался, что помогало ему в совершении противоправных деяний.

В настоящее время мужчина подозревается в совершении более 7 подобных преступлений. Общий ущерб, причиненный гражданам, составляет около 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД Татарстана напоминает о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: не стоит проявлять чрезмерную доверчивость, всю информацию, поступающую от незнакомцев, необходимо проверять.