Провести трансляцию родов онлайн, дать советы по партнерским родам, помочь избежать послеродовой депрессии, просто встретиться, поболтать - все это, и далеко не только это, делают вместе молодые мамы из группы в соцсетях «Мамочки-2017». Корреспонденты «Казанских ведомостей» познакомились с ними на очередной прогулке.

Во время одного из городских репортажей наше внимание привлекла необычная кавалькада: свыше десятка молодых женщин с колясками и малышами. Подошли, познакомились. Выяснилось, что все они молодые мамы и участницы группы «Мамочки-2017». Собрались на очередную встречу без повода - просто погода хорошая и соскучились друг по другу.

В этот день смогли подъехать 13 человек, а всего в группе их почти 40. Все они либо забеременели в этом году, либо родили. К слову, именно тема детей и стала связующим звеном для них. За время знакомства у каждой из участниц групп родились дети, и сейчас поколение «Мамочек-2017», появившееся на свет в этом году, насчитывает 11 девочек и 19 мальчиков. Среди этих мамочек - студентки, менеджеры по продажам, полицейские, есть даже депутат! Если продолжить статистику, то три мамы многодетные - по трое детей, семеро имеют по двое отпрысков, остальные пока по одному.

- Но мы не унываем, пойдем по второму кругу, - смеются девчонки. - Дорожка уже проторенная, да и старшие подруги помогут советом или добрым словом.

Спрашиваем: зачем вам это общение? Отвечают: чтобы не замкнуться в четырех стенах, не утонуть в домашней рутине.

- Когда беременная или с грудничком на руках, не всегда получается спросить совета у мамы или подруги, - объясняет Анна. - А тут в группу закинешь вопрос, и буквально через минуту приходят ответы. Некоторые девочки стали мамами раньше меня, и теперь они делятся своим опытом. В свою очередь я помогала тем, кто еще только был беременной. Обсуждаем все, вплоть до цвета какашек у малышей. Не смейтесь, это очень важно! Ведь груднички про свое самочувствие не могут рассказать, они только плачут. А молодые мамы от незнания могут запаниковать.

- Советы во время беременности, впечатления и ощущения от нее - это информация очень важна для тех, кто впервые ждет ребенка, - говорит Алина. - Причем не только для будущих мам, но и пап. Девочки делятся между собой, потом рассказывают мужьям. Некоторые смелые наши подруги даже роды онлайн транслировали, описывали схватки, свое состояние вплоть до того времени, пока их не повезли в родовую: «Все, девочки, я рожать!» Через некоторое время: «Всем привет, я родила!»

- Некоторые молодые мамы подвержены сильной послеродовой депрессии и порой доводят себя до самоубийства и убийства ребенка, - продолжает рассказ подруг Лиля. - Так вот у нас с этим полный порядок. В группе настроение мирное, очень позитивное, положительное. Никакого мрака, никакого психического нагнетания. Мы все обсудим, поговорим и вечером к приходу мужа уже спокойные, веселые, встречаем папу с улыбкой. Если не ошибаюсь, наши девочки редко ссорятся с мужьями.

- Не то что ссориться, мы вместе с супругом даже рожали, - говорит уже другая Аня. - А потом с мужем поделились в группе своей историей. После нас несколько пар вдохновились и тоже рожали вместе. По-моему, совместные роды очень сближают супругов. По крайней мере, муж признается, что минуты, когда он перерезал пуповину сыну, для него стали самыми запоминающимися. И теперь для него ближе нас и своих родителей никого нет.

Девочки признались, что стараются чаще встречаться и вместе отдыхать. Они делают вылазки в кафе, на прогулки в парки. Даже в баню ходили, правда, не все с детьми были.

Сейчас пока группа для этих молодых мам просто отдушина, но со временем, возможно, вырастет в социальный проект. Девочки уже задумываются о том, что могли бы помогать вещами нуждающимся мамам, могли бы устраивать небольшие детские сады на дому для своих одногруппниц. И эти планы заслуживают уважения. Импонирует и то, что мамочки не жалуются, не зацикливаются, не требуют к себе повышенного внимания. Они радуются жизни, своим детям и делятся этими чувствами со своим окружением.

И напоследок список наших собеседниц. Кстати, совет тем, кто только задумался рожать и не знает, какое имя выбрать ребенку. Посмотрите, как наши героини назвали своих малышей, может, и вам понравится их выбор. Публикуем парами (мама - ребенок): Елена - Мирон, Лилия - Есения, Надежда - Роман, Евгения - Демид, Римма - Данил, Эльвира - Жасмин, Алена - Арина, Алена - Платон, Анна - Валерия, Анна - Рафаэль, Светлана - Таисия, Алина - Амелия, Александра - Тимофей, Алина - Искандер.