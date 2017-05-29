Завтра, 1 июня, в Республике Татарстан ожидаются сильный дождь, град и порывистый ветер до 18-23 м/c.
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр РТ. В большинстве районов республики пройдут дожди, местами с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 18-23 м/с. Максимальная температура днем – 19-24 градусов тепла. Ночью – 5-10 градусов выше нуля.
В социальных сетях появилась информация об урагане, который надвигается на Татарстан. По данным Гидрометцентра, такой бури в республике не предвидится.
Loading...