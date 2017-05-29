Новые квартиры получены по программе социальной ипотеки, сообщает ИА «Татар-информ». Торжественное заселение очередного дома сегодня состоялось в Приволжском районе Казани в микрорайоне М-14. 18-этажный дом № 17 по улице Андрея Адо рассчитан на 255 тквартир. Жилье уже стало третьим по счету домом, сданным в данном микрорайоне.

Вслед за третьим домом будет сдаваться дом 3/4, который сегодня проходит стадию чистовой отделки и заселение которого запланировано на июль текущего года. «Мы заселяем дом №2 - он третий по счету. Сегодня, 31 мая, получен акт ввода, подрядчик «Ак таш» выполняет свои обязательства по срокам сдачи домов, обозначенные президентом сроки выдерживаются как швейцарские часы», - сказал в приветственном слове заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Он заверил, что уже к сентябрю подъездная дорога к микрорайону будет расширена и по ней пустят маршрутный автобус. Пока же пускать по ней маршрутный автобус опасно – могут быть аварийные ситуации, а этого допускать нельзя.



Помимо транспорта в микрорайоне будет решаться вопрос строительства образовательных учреждений, таких, как школа. Детский сад в микрорайоне был возведен даже раньше, чем сами соципотечные дома, и, по данным Минстроя РТ, садик уже заполнен детьми.



«Мы очень рады, что в Татарстане существует такая программа, как социальная ипотека. И мы хотим выразить огромную благодарность нашему Президенту Рустаму Нургалиевичу за предоставленную для бюджетников возможность получить свое жилье. Квартира есть, теперь можно и ребенка заводить», – поделились радостью семья новоселов Багавиевы Данис и Гузель.

В домах установлена система удаленного считывания показаний счетчиков на воду, отопление и электричество. В каждой квартире даже установлен отдельный пожарный рукав. «В микрорайоне М-14 планируется старт второй очереди жилых домов, в число которых может войти и арендное жилье. Точное количество домов и их площадь будут определены после того, как проекты пройдут все необходимые экспертизы. В данный момент к сдаче готовится последний – четвертый – соципотечный дом первой очереди данного микрорайона», - сообщил Ильшат Гимаев.



Инвестор дома – НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», построен подрядчиком ООО «Ак таш», технический заказчик - МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции ИК МО г. Казани».

С начала 2017 года по жилищным программам введено 66 домов на 2 994 квартир, из них в Казани - 6 домов на 1 094 квартир. Напомним, ранее соципотечники отметили новоселье в доме № 1 м/р «М-14», аварийщики обрели новые квартиры в Пестречинском районе, Кукморе, Казани.



В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственного жилищного фонда при Президенте РТ и администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.