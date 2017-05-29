Первыми, кто подарил подписку на печатные издания республики, стали два руководителя АО «ТАТМЕДИА»: прежний - Ирек Миннахметов, который сейчас занимает пост генерального директора АО «Татспиртпром», и нынешний генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Андрей Кузьмин.

- Мы объявляем старт очередной благотворительной акции, цель которой - охватить печатной периодикой Татарстана социальные объекты республики, - презентовал проект Андрей Кузьмин. - Подобные мероприятия «ТАТМЕДИА» проводит не первый год, к участию в нем приглашаются в первую очередь первые лица республики, известные люди, депутаты, министры, а также все неравнодушные татарстанцы, которые могут подарить подписку на любой журнал или газету детским домам, домам престарелых и прочим социальным учреждениям. Мы приглашаем всех вас делиться добром с теми, кто в этом особенно нуждается.

Ирек Миннахметов в первую очередь поблагодарил за приглашение к участию.

- Вы прекрасно понимаете, что республиканские СМИ и все, что с ними связано, для меня не пустой звук, - отметил глава "Татспиртпрома". - Татарстанские газеты и журналы достойны того, чтобы их дарить: они несут в себе жизнеутверждающий позитив. Сегодня в качестве подарочной подписки я выбрал издания для детей и подростков, выпускаемые на татарском языке, так как считаю, что именно с детства необходимо прививать подрастающему поколению любовь к чтению. К сожалению, чрезмерное увлечение гаджетами не обошло моих детей, а вот с чтением пока у них слабовато. Но мы с супругой не опускаем руки и стараемся увлечь их книгами и журналами. Надеюсь, татарстанские издания будут в этом деле хорошей подмогой.

Ирек Миннахметов выписал около 50 изданий на адрес четырех детских домов Татарстана на сумму свыше 20 тысяч рублей. В их числе и газета «Казанские ведомости». Андрей Кузьмин подарил подписку своему отцу и ветерану войны 88-летней жительнице Казани Зинаиде Петровне Качемасовой. Закончив необходимую процедуру с подписными квитанциями, оба гендиректора повесили на специальный стенд символические сердца с добрыми пожеланиями.