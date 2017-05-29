30 мая в больницу с ножевым ранением доставлена 40-летняя жительница Бугульмы.

Причиной всему стало распитие алкоголя потерпевшей со своей 55-летней приятельницей. В разгар гулянки между женщинами вспыхнула ссора, которая закончилась поножовщиной. 28 мая был госпитализирован 41-летний житель Набережных Челнов с множественными травмами.

Вскоре стражи прядка задержали 30-летнего подозреваемого. Как оказалось, мужчины повздорили после совместного распития алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по обоим фактам возбуждено уголовное дело.