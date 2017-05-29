2 июня погода сохранится – будет дождливо, обещается гроза. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов со знаком плюс, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.