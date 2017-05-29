В первый день лета в Казани будет гроза с градом

1 июня в Казани ожидается облачная погода. В ночное время возможна гроза. Дожди будут и днем, местами пройдет град. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами порывистом - 15-20 м/с, локально до 23 м/с. Ночью термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов летнего тепла.

2 июня погода сохранится – будет дождливо, обещается гроза. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов со знаком плюс, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА; Фото: Фарит МУРАТОВ

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